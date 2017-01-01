ТЕЛЕКРИТИКА

Журналист выпросил у президента Киргизии наручные часы

Дуся

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции с журналистами подарил свои наручные часы главному редактору газеты «Де Факто» Амантуру Мусагулову. Об этом сообщает издание TJournal.

Журналист обратился к главе республики и рассказал о своем странном сне, в котором Атамбаев дарит ему часы. Президент подозвал журналиста к себе, передал часы и отметил, чтобы тот берег себя и подарок.

«Спасибо, что не попросил мой классический костюм», – добавил Атамбаев.
Пользователи сети отметили скромность журналиста и щедрость президента Киргизии. Хотя нашлись и такие, кто в поступке главы государства рассмотрел дешевый пиар.

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