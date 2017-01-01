Журналист выпросил у президента Киргизии наручные часы

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции с журналистами подарил свои наручные часы главному редактору газеты «Де Факто» Амантуру Мусагулову. Об этом сообщает издание TJournal.

Журналист обратился к главе республики и рассказал о своем странном сне, в котором Атамбаев дарит ему часы. Президент подозвал журналиста к себе, передал часы и отметил, чтобы тот берег себя и подарок.