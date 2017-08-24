Журналист разрешил каждому в интернете ударить его током

Регулярно тестирующий различные гаджеты журналист Кевин Рапозо решил испробовать на себе браслет, который с помощью электрических разрядов помогает его носителям бороться с вредными привычками. Кевин разместил в Twitter ссылку, при переходе на которую каждый мог удаленно посылать ему разряды разной мощности. Результаты эксперимента удивили журналиста, если не сказать расстроили.
За 20 минут Рапозо получил 755 ударов, после чего у браслета разрядилась батарея. В комментариях под записью пользователи не скрывали, что им доставляет удовольствие причинять журналисту боль.
August 24, 2017
Рапозо просил подписчиков прекратить посылать ему самые мощные разряды, однако они не останавливались и даже расстроились, когда у подопытного села батарея. Зарядив аккумулятор, экспериментатор продолжил опыт, однако гаджета хватило на 11 минут.
После испытания Кевин сфотографировал руку, на которой явно виден след от электрических ударов.
My wrist has a visible red mark from all the electric shocks pic.twitter.com/efrezdZHIM— Kevin Adult Man (@Kevin_Raposo) August 24, 2017