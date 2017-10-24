Журналист призвал закрывать библиотеки за ненадобностью, но пользователи Twitter его разубедили

Колумнист издания New York Observer Андри Уокер написал, что в наши дни никто уже не ходит в библиотеки, поэтому их нужно закрыть, мол, нечего тратить на них деньги налогоплательщиков.

«Никто уже не ходит в библиотеки, – пишет Уокер в Twitter. – Надо закрыть общественные [библиотеки], а книги перенести в школы».

Мнение журналиста не на шутку разозлило других пользователей. Всего за несколько часов его твит прокомментировали тысячи людей, взявшись доказать Уокеру обратное.

В первую очередь люди ринулись присылать фотографии из библиотек, показывая, как там бывает людно. Один пользователь написал, как в его городе жители проголосовали за постройку новой, большей библиотеки, чем была до этого.

Сначала Уокер не изменял своей браваде и отвечал многим комментаторам в довольно резком тоне, даже написав отдельный твит о библиотекарях:

«Библиотекари – как учителя французского. Эти профессии существуют, чтобы платить зарплату несчастным людям, которые не могут найти нормальную работу».

Такими твитами он только подначивал читателей Twitter. Чтобы показать колумнисту, насколько он неправ, одна из пользователей попросила тех людей, кто ходит в библиотеки, ретвитнуть ее запись. На момент публикации заметки там было почти 87 тысяч ретвитов и 46 тысяч «лайков».