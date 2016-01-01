ТЕЛЕКРИТИКА

Журналист под видом работника порноиндустрии обманом добивался близости от наивных женщин

Дуся

В США перед судом предстанет журналист и фотограф из Сиэтла Майкл-Джон Мэттью Хики. Мужчину обвинили в том, что он изнасиловал женщин, которым пообещал карьеру порноактрис. Об этом сообщает The Daily Mail.

Журналист был арестован в ноябре 2016 года. По данным следствия, 41-летний мошенник обманом добился близости как минимум с шестью женщинами, хотя обвинение полагает, что число жертв может исчисляться десятками.

Расследование показало, что обвиняемый настраивал контакт с жертвами через фейковый аккаунт в Facebook, где он представлялся женщиной по имени Дежа Стволли (Deja Stwalley). Целью Хики становились девушки в возрасте от 17 до 25 лет, которым он предлагал зарабатывать от 1,2 до 3,5 тысячи долларов в день.

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Фото: facebook.com

Прослушивание состояло из трех этапов. Сначала журналист проводил собеседование, в котором женщины предоставляли свои водительские права и отвечали на вопросы о сексуальных предпочтениях. Затем девушки участвовали в фотосессии с Хики полностью обнаженными. Заключительный этап прослушивания включал в себя секс с мошенником. Следствие отмечает, что все прослушивания проводились журналистом в его квартире или гостинице.

В действительности Мэттью Хики никогда не был связан с порноиндустрией и никак не влиял на трудоустройство жертв.

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