Журналист под видом работника порноиндустрии обманом добивался близости от наивных женщин

В США перед судом предстанет журналист и фотограф из Сиэтла Майкл-Джон Мэттью Хики. Мужчину обвинили в том, что он изнасиловал женщин, которым пообещал карьеру порноактрис. Об этом сообщает The Daily Mail.

Журналист был арестован в ноябре 2016 года. По данным следствия, 41-летний мошенник обманом добился близости как минимум с шестью женщинами, хотя обвинение полагает, что число жертв может исчисляться десятками.

Расследование показало, что обвиняемый настраивал контакт с жертвами через фейковый аккаунт в Facebook, где он представлялся женщиной по имени Дежа Стволли (Deja Stwalley). Целью Хики становились девушки в возрасте от 17 до 25 лет, которым он предлагал зарабатывать от 1,2 до 3,5 тысячи долларов в день.