Журналист Иванов нашкодил у посольства России

Как пишет Иванов, он подошел к посольству России и попросил охранника сфотографироваться на фоне ворот консульства. Несчастный охранник и подумать не мог, что это была дерзкая и спланированная акция Сергея. Когда сторож опомнился было уже поздно. "Неприлично", - только и успел сказать он.



Сергей также пишет, что его акцию поддержал человек, проезжающий мимо на дорогом авто.

Вероятно Россия не скоро оправится от такого шока. Какой вопиющей дерзости еще ждать от журналиста Иванова остается только догадываться, будут ли это рулоны туалетной бумаги или тухлые яйца. Поживем - увидим..

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