Журналист Галина Сергеева: «Все замечания к моему сюжету не стоят и выеденного яйца»

Мы с Мусей почитали, что пишут в сети о молодой ученой Ольге Броварец, о сюжете ТСН, посвященном ее работе, и решили поговорить с автором материала Галиной Сергеевой. Журналист рассказала нам о цели сюжета, неточностях в нем и нежелании спорить с учеными.
Ни для кого не секрет, сколько шуму в сети наделал сюжет журналистки ТСН Галины Сергеевой о самой молодой докторе наук Ольге Броварец. Напомню, в материале шла речь о 29-летней Ольге: ее достижениях в науке и пути к этому.
Но все дело в том, что гипотезы, которые выдвинула Броварец в своей работе, журналисты назвали сенсационными, добавив, что они дают надежду на полное исцеление от рака. Вот тут-то и началось. На просторах интернета собрались и научные деятели, и обычные Facebook-пользователи, и все, кому была охота прокомментировать телесюжет, а также его авторов и героев.
Да что там на просторах интернета! В реальной жизни коллеги Ольги Броварец в Институте молекулярной биологии устроили общее собрание, где на протяжении трех часов обсуждали ее работу. Многие СМИ тогда назвали это «травлей молодой ученой». Мы с Мусей, признаться, тоже поддались эмоциям и поспешили рассказать об этом вам, ведь мы всегда за справедливость, дружбу и печеньки!
Но скандал вокруг этой истории все не утихал, поэтому мы решили разобраться, что же все-таки произошло: почему сюжет о самой молодой докторе наук в Украине стал предметом горячих споров негативного характера. Нам кажется важным прояснить или хотя бы озвучить те неточности в сюжете, которые так взволновали общественность. Для этого мы поговорили и с автором сюжета Галиной Сергеевой, и с героиней материала Ольгой Броварец. К сожалению, Ольга давать интервью не захотела, что в сложившейся ситуации и неудивительно. А вот Галина, пусть и с большой неохотой, но согласилась расставить все точки над «і».
Встретились мы в одном из заведений Киева. Галя пришла в хорошем настроении и с улыбкой, но как только речь зашла о сюжете, журналистка стала сдержанной, собранной и серьезной.
«Мне захотелось сделать сюжет о том, что у нашей науки есть будущее!»
«Когда я начала заниматься историей Броварец, никто не оспаривал ее научную работу. Не было конфликта – была Оля, которая сделала открытие»
Я по образованию филолог и не имею никаких степеней по физике, математике. Совсем не разбираюсь в молекулах. У меня был герой и была цель – показать его хорошо, а также рассказать о наших молодых ученых. Я записала интервью. Мне уже сейчас говорят : «Надо было записать две точки зрения». Какие две? Когда я начала заниматься этим, не было конфликта! Никто не оспаривал ее научную работу. Была Оля, которая сделала открытие.
«Мне говорили, что если и дальше изучать достижение Ольги, это даст путь к лечению многих болезней, в том числе и рака»
Момент в сюжете, где речь идет о сути достижения Ольги, я много раз согласовывала лично с ней: как мы пишем, как лучше сказать.
У меня спрашивали, почему я не поговорила с другими экспертами. Вот я журналист, начинаю заниматься темой: прихожу в институт, общаюсь с научным руководителем. Если у директора или у научного руководителя были какие-то замечания по поводу того, как открытие Ольги связано с лечением рака, то почему после публикации в других изданиях они об этом не сказали? Почему меня никто не предупредил: «Смотрите, не пишите это»?
«Украинское сообщество побило само себя»
Ну как я могу с ними спорить, если они – доктора физико-математических наук, а я – просто журналист и магистр филологии? Если они хотят спорить – пускай спорят между собой. Мне сейчас говорят: «Вы должны были спросить у того-то»; «Вы должны были сказать тому-то»; «А почему вы не поговорили с тем-то?» Ученое сообщество мне говорит, что в Украине много научных деятелей, которые являются лжедеятелями. То есть они в своем научном кругу это знают и соглашаются с таким положением вещей, а виноватыми хотят сделать журналистов.
Я не думаю, что все камни в меня. Скорее, даже, наоборот, украинское сообщество побило само себя. Я не писала ту научную работу, а делала сюжет о человеке.
Да, в сюжете были некоторые неточности. Например, там была обложка журнала Nature, но не тот номер. Кстати, именно научные журналы и определяют, интересен ли этот ученый миру. Так вот, Ольгу цитировали в Nature, и его обложку я отправляла ученым, которые требовали опровержений. Хотя в тексте не было ни слова об этом журнале (не та обложка – это все-таки ошибка). Я не проконтролировала. Но на самом деле я не понимаю попыток устроить научную дискуссию именно в такой плоскости.
«Мне говорят: „Это не мировой уровень“. Но в чем же ложь?»
Вот, например, можно ли использовать слово «открытие», – рассуждает журналистка. – С точки зрения Оли, ее работа называется гипотезой, потому что у нее нет патента. То есть специального документа. Я, когда, называла это все «открытием», не руководствовалась научными терминами. Но, насколько я знаю, все достижения в науке – изначально были гипотезами. Вся наука начинается с гипотез.
«Я очень надеюсь, что критики поймут, что оспаривают не научное утверждение, а надежды и мечты мамы Ольги и ее школьных учителей»
У меня возникало, а вот у оппонентов – нет. Я просила некоторых людей об интервью, просила высказать их свою точку зрения. Мне сказали: «Нет, мы не будем общаться с вами, Галя, потому что мы решили, что не хотим». Я хотела привлечь внимание к институту, к молодым ученым и до сих пор в шоке, что получилась вот такая реакция на позитивный сюжет, который давал шанс всему институту и всему научному сообществу обратить внимание на себя, получить возможность финансирования на свои работы. Я не возражаю делать сюжет о каждом молодом, талантливом ученом. Мы хотели продолжать эту тему и сейчас хотим. Но та ситуация, которая сложилась, вызывает массу вопросов. Почему позитивный сюжет о молодом украинском ученом вызвал такую жуткую реакцию у ее коллег? Почему, вместо того чтобы использовать ситуацию во благо для себя, для страны, мы смотрим, как выносят сор из избы и раздувают скандал?
«Я могла бы сказать: „Господа ученые, я некомпетентна с вами спорить“, но я включилась»
Я давно работаю, бывали разные сюжеты и ситуации, в том числе и скандалы после выхода сюжета. Но критического. А после выхода абсолютно доброго материала о человеке, о его жизни, быте, да еще чтобы мой сюжет разбирали под микроскопом – такого не было. Но я думаю, что причина в эмоциональном проникновении. Я могла бы сказать: «Господа ученые, я некомпетентна с вами спорить». Но я включилась, и думаю, что не обошлось без конфликта поколений. Как я поняла, старшее поколение обиделось на мои высказывания в Facebook. Однако хочу сказать, что многие из этих людей очень достойны. Они когда-то прославляли нашу страну и сейчас продолжают ее прославлять. Но мне кажется, им не помешало бы немного мудрости и терпимости в отношениях.
До такого не доходило. Мне звонили только бизнесмены, которые хотели профинансировать ее исследования в дальнейшем. Я направляла их на Олю, но она, видимо, отказалась, потому что считает, что этим должно заниматься государство. И насчет самого лекарства: я говорила, что есть надежда, шанс. То есть лекарство будет не завтра, а после многих исследований и огромных финансовых влияний.
Да, иногда созваниваемся. Она продолжает писать статьи, хотя сейчас в отпуске.
Я очень хотела бы снимать о науке, очень. Но в такой ситуации теперь не знаю. Если каждый мой положительный сюжет, каждый герой будет так затюкан, то желание пропадает и руки опускаются. Мне кажется, что это все как снежный ком, и все замечания к моему сюжету не стоят и выеденного яйца. Вот правда.