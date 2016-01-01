Журналист Галина Сергеева: «Все замечания к моему сюжету не стоят и выеденного яйца»

Ни для кого не секрет, сколько шуму в сети наделал сюжет журналистки ТСН Галины Сергеевой о самой молодой докторе наук Ольге Броварец. Напомню, в материале шла речь о 29-летней Ольге: ее достижениях в науке и пути к этому.

Но все дело в том, что гипотезы, которые выдвинула Броварец в своей работе, журналисты назвали сенсационными, добавив, что они дают надежду на полное исцеление от рака. Вот тут-то и началось. На просторах интернета собрались и научные деятели, и обычные Facebook-пользователи, и все, кому была охота прокомментировать телесюжет, а также его авторов и героев.

Да что там на просторах интернета! В реальной жизни коллеги Ольги Броварец в Институте молекулярной биологии устроили общее собрание, где на протяжении трех часов обсуждали ее работу. Многие СМИ тогда назвали это «травлей молодой ученой». Мы с Мусей, признаться, тоже поддались эмоциям и поспешили рассказать об этом вам, ведь мы всегда за справедливость, дружбу и печеньки!

Но скандал вокруг этой истории все не утихал, поэтому мы решили разобраться, что же все-таки произошло: почему сюжет о самой молодой докторе наук в Украине стал предметом горячих споров негативного характера. Нам кажется важным прояснить или хотя бы озвучить те неточности в сюжете, которые так взволновали общественность. Для этого мы поговорили и с автором сюжета Галиной Сергеевой, и с героиней материала Ольгой Броварец. К сожалению, Ольга давать интервью не захотела, что в сложившейся ситуации и неудивительно. А вот Галина, пусть и с большой неохотой, но согласилась расставить все точки над «і».