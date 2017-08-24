Журналист разрешил каждому в интернете ударить его током

Регулярно тестирующий различные гаджеты журналист Кевин Рапозо решил испробовать на себе браслет, который помогает его носителям бороться с вредными привычками с помощью электрических разрядов. Он разместил в Twitter ссылку, при переходе на которую каждый мог удаленно посылать ему разряды разной мощности. Результаты эксперимента удивили журналиста, если не сказать расстроили.

За 20 минут Рапозо получил 755 ударов, после чего у браслета разрядилась батарея. В комментариях под записью пользователи не скрывали, что причинять журналисту боль доставляет им удовольствие.