Журнал Гвинет Пэлтроу об антинаучной околесице решили прикрыть

Советы для поддержания здоровья позволили обладательнице «Оскара» Гвинет Пэлтроу построить империю, проповедующую ЗОЖ, и привлечь $20 млн инвестиций, передает служба BBC. Однако, когда актриса решила выпускать журнал и заключила контракт с Condé Nast, что-то пошло не так. Советы целителей и рекомендации по синхронизации мыслей с космическими потоками, пользующиеся у последователей Пэтроу популярностью, вызвали сомнения у серьезного издателя.

Читатели журнала не раз критиковали его редакторов за публикацию советов, польза которых никак не была подтверждена научно. В частности, один из авторов Goop рекомендовал пить несколько дней только сырое козье молоко, чтобы избавиться от паразитов. Эта рекомендация привела в ужас медиков, которые отметили, что сырое молоко как раз таки может привезти к заражению организма этими самыми паразитами.

Большой резонанс вызвала публикация, которая рекомендовала читательницам опасную процедуру «пропаривания» влагалища (Mugworth V-Steam), которая якобы может сбалансировать уровень гормонов и улучшить энергетические потоки, и кофейные клизмы для промывания кишечника, вызывающие серьезные ожоги.

Помимо этого, Goop, например, предостерегал читательниц от ношения лифчиков с эффектом пуш-ап – утверждалось, что они увеличивают излучение от смартфонов, ограничивая «поток токсинов в лимфатических узлах», и могут вызвать рак. Журнал также давал еще ряд рекомендаций, среди которых, например, отказ от Wi-Fi в пользу проводного интернета.