Журнал Гвинет Пэлтроу об антинаучной околесице решили прикрыть

Представители издательства Condé Nast, которое выпускает GQ, Vogue, The New Yorker и другие журналы, закрыли печатный проект Goop голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу. Издание было посвящено нетрадиционной медицине. Причина разрыва контракта – публикация неподтвержденной информации.
Советы для поддержания здоровья позволили обладательнице «Оскара» Гвинет Пэлтроу построить империю, проповедующую ЗОЖ, и привлечь $20 млн инвестиций, передает служба BBC. Однако, когда актриса решила выпускать журнал и заключила контракт с Condé Nast, что-то пошло не так. Советы целителей и рекомендации по синхронизации мыслей с космическими потоками, пользующиеся у последователей Пэтроу популярностью, вызвали сомнения у серьезного издателя.
Читатели журнала не раз критиковали его редакторов за публикацию советов, польза которых никак не была подтверждена научно. В частности, один из авторов Goop рекомендовал пить несколько дней только сырое козье молоко, чтобы избавиться от паразитов. Эта рекомендация привела в ужас медиков, которые отметили, что сырое молоко как раз таки может привезти к заражению организма этими самыми паразитами.
Большой резонанс вызвала публикация, которая рекомендовала читательницам опасную процедуру «пропаривания» влагалища (Mugworth V-Steam), которая якобы может сбалансировать уровень гормонов и улучшить энергетические потоки, и кофейные клизмы для промывания кишечника, вызывающие серьезные ожоги.
Помимо этого, Goop, например, предостерегал читательниц от ношения лифчиков с эффектом пуш-ап – утверждалось, что они увеличивают излучение от смартфонов, ограничивая «поток токсинов в лимфатических узлах», и могут вызвать рак. Журнал также давал еще ряд рекомендаций, среди которых, например, отказ от Wi-Fi в пользу проводного интернета.
Очевидно, чтобы обезопасить себя, Condé Nast потребовали от главного редактора проверять публикуемую информацию с научной точки зрения, но Гвинет эта идея не понравилась. По ее мнению, герои всех интервью, которые выходили в журнале, – эксперты в своем деле и их слова не нуждаются в дополнительном подтверждении. В результате печатную версию журнала, который должен был выходить ежеквартально, закрыли после двух выпусков.
В интервью The New York Times Пэлтроу отметила, что в Condé Nast существует множество правил и это «старомодная» компания. Актриса категорически не согласна с тем, что журнал публиковал антинаучные или недостоверные данные.
Несмотря на это, порталу Goop после прекращения сотрудничества с Conde Nast все-таки пришлось нанять фактчекера, который будет проверять информацию.
Сейчас на сайте все еще можно найти «магически заряженное» нефритовое яйцо для влагалища, которое «поможет высвободить сексуальную энергию», целый набор камней, заряженных с помощью методики «гармонизации чакр», «мозговую пыль», которая позволяет синхронизироваться с космическими потоками для достижения «больших целей», спрей против энергетических вампиров, а также всевозможные масла, БАДы и другую антинаучную чушь. Cтоит ли говорить, что многие из этих вещей не только бесполезны, но могут даже навредить организму. Примечательно, что стоимость некоторых позиций этого хлама достигает $100 и выше.
Осенью прошлого года британский журнал Skeptic, который занимается разоблачением лженауки, удостоил Goop награды Rusty Razor («Ржавое лезвие»).