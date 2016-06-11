Жизнь после квот: о том как теле- и радиоведущие переходили на украинский язык

Я просила друзей с телевидения присылать мне тексты выпусков новостей на украинском, читала их вслух, а моя учительница исправляла ударения и произношение. Если я хотела произнести какой-то большой текст в эфире или под запись, я проговаривала его многократно и записывала себя на диктофон. Я ловлю интонации и нюансы произношения и хорошо их воспроизвожу.

После первого большого эфира на украинском с главой киевского бюро “Радио Свобода” Инной Кузнецовой я вышла из студии с головной болью — такое было напряжение. Чувствовала, как кровь приливает к голове, а живот скручивается в трубочку.

Вообще я все делала постепенно. С первого же эфира на “Радио Вести” я стала вводить украинский: сначала задавала спикеру только один вопрос, потом два, потом стала целиком небольшие интервью вести на украинском, потом часовые — и так далее.

Однажды я неудачно зачитала сообщение одного из слушателей - неудачно с точки зрения произношения. Тут же посыпались сообщения: "Лучше не говорите на украинском, не смешите людей", и так далее. Были в том числе довольно грубые. Я сделала следующее: прочитала их вслух, а дальше сказала: "Дорогие слушатели! Я в Украине не так давно. Я считаю, что обязана выучить язык этой страны, потому что живу и работаю в ней. Это элементарное уважение к пространству, в котором живешь. Выучить украинский по мановению волшебной палочки и сразу говорить хорошо я не могу. Поэтому, пожалуйста, потерпите. Я буду говорить и буду ошибаться, иначе я никогда не заговорю хорошо". После этого слушатели прислали такое же количество сообщений с благодарностями.

Евгений Алефиренко (открыт ко всему новому):