Жизнь после квот: о том как теле- и радиоведущие переходили на украинский язык

Мы решили узнать, как работается украинским теле- и радиоведущим после введения языковых квот. Какие усилия они прилагают к тому, чтобы подстроиться под законы, с какими сложностями столкнулись, приобрели ли психические расстройства, и что будут делать, если государство обяжет их учить китайский и хинди.
Павел Казарин (бросил вызов украинскому языку и вроде как победил):
На первом украиноязычном эфире мне было непривычно наблюдать за собой, поскольку русскоязычный человек не может думать сразу на украинском - он переводит с русского. Холодный пот пробивал. Но мне помогал напарник, он заполнял возникающие паузы, подхватывал мысль. Было очень неловко перед телезрителем за то, что кормлю его «недосконалою мовою». Но аудитория у нас доброжелательная и благосклонно к этому относится.
Зачастую людей смущает собственная «шероховатость» и скованность, боязнь того, что они могут не соответствовать какому-то языковому идеалу. Но ошибки – это нормально для всех, кто начинает изучать или повторять язык.
Мы стараемся показать, что ведущие - такие же люди, которые стараются эту «шероховатость» преодолеть, и хотим показать своим примером, что говорить на украинском – это просто, и нужно только захотеть.
Ксения Туркова (выучила украинский за полтора года):
Я просила друзей с телевидения присылать мне тексты выпусков новостей на украинском, читала их вслух, а моя учительница исправляла ударения и произношение. Если я хотела произнести какой-то большой текст в эфире или под запись, я проговаривала его многократно и записывала себя на диктофон. Я ловлю интонации и нюансы произношения и хорошо их воспроизвожу.
После первого большого эфира на украинском с главой киевского бюро “Радио Свобода” Инной Кузнецовой я вышла из студии с головной болью — такое было напряжение. Чувствовала, как кровь приливает к голове, а живот скручивается в трубочку.
Вообще я все делала постепенно. С первого же эфира на “Радио Вести” я стала вводить украинский: сначала задавала спикеру только один вопрос, потом два, потом стала целиком небольшие интервью вести на украинском, потом часовые — и так далее.
Однажды я неудачно зачитала сообщение одного из слушателей - неудачно с точки зрения произношения. Тут же посыпались сообщения: "Лучше не говорите на украинском, не смешите людей", и так далее. Были в том числе довольно грубые. Я сделала следующее: прочитала их вслух, а дальше сказала: "Дорогие слушатели! Я в Украине не так давно. Я считаю, что обязана выучить язык этой страны, потому что живу и работаю в ней. Это элементарное уважение к пространству, в котором живешь. Выучить украинский по мановению волшебной палочки и сразу говорить хорошо я не могу. Поэтому, пожалуйста, потерпите. Я буду говорить и буду ошибаться, иначе я никогда не заговорю хорошо". После этого слушатели прислали такое же количество сообщений с благодарностями.
Евгений Алефиренко (открыт ко всему новому):
Сложно переходить с одного языка на другой в процессе эфира - бывают проблемы с произношением и ударениями. Но, как я понимаю, такие сложности есть у большинства коллег, в том числе владеющих обоими языками одинаково хорошо. Если начинать эфир на украинском, это совсем не сложно.
Ведущему, у которого постоянно возникают проблемы с языком, не поможет отпуск. Его придётся брать лет на пять и ехать в этнографическую экспедицию.
Меня в эфире несколько раз исправляли на тему того, как нужно сейчас переводить то или иное слово вроде трёх вариантов "кислорода". Мой вариант был правильным в то время, когда я учился, но стал неправильным сейчас.
Как-то раз я не перестроился после русского, произнёс проверочное слово "паляниця" примерно так, будто только что из Сибири и у меня за спиной волочится парашют. Но в таких случаях слушатели обычно терпеливые милашки. Насчёт их реакции не могу ничего сказать, я после этого минут десять сидел в позе роденовского "Мыслителя" с фейспалмом и занимался самокопанием.
С удовольствием попробовал бы освоить хоть китайский, хоть хинди. Но если такие инициативы существуют, тогда репетиторов лучше было бы занимать уже сейчас.
Анна Свиридова (находит компромиссы):
Адекватные люди понимают, что работнику СМИ государственный язык нужно знать, как «Отче наш». Квотирование рано или поздно случилось бы и все это прекрасно понимали. Внутренняя работа по изучению украинского ведется уже далеко не первый год, к тому же украинского языка постепенно становилось больше вокруг - и на телевидении, и в современной литературе. Но пока что русскоязычных ведущих найти проще, чем украиноязычных.
Для меня самое сложное в изучении украинского – работа со словарным запасом. Нужно много и вдумчиво читать на украинском, а произношению я обучалась у Мирослава Гая. Но при всей любви к украинскому языку, русизмы все равно проскакивают. Нужно понимать, что люди, которым больше 35, жили в советское время и многие мыслят по-русски. Ведущие в образе «поближе к народу» могут себе позволить суржик в эфире в рамках своих форматов, но ведущему какой-либо официально-деловой передачи так разговаривать нельзя.
В плане курьезов Азарова вряд ли кто-то переплюнет.
Если ведущему трудно дается украинский язык, то, по моему мнению, лучше уйти в отпуск. Если изучение дается сложно, разговаривать не получается или не хочется, то нужно менять профессию. На радио «Пятница» мы нашли оптимальную схему – тем, кто лучше владеет украинским, мы даем бОльшую нагрузку, хотя есть сегменты и для русскоязычных программ. И мы адаптируем и готовим всех работников эфира. Соответственно, в квоты входим и все обошлось без увольнений.
Сергей Кузин (очень спешил):
Работаю на русском. Соня Сотник - на украинском. В проценты по квотам влезаем.
Стресс и неврозы вообще не про меня. Это к девушкам.
Если лажи ведущего не критичны, то нужно смеяться над собой и обязательно нужно учиться. Честность и искренность всегда работают.
Я учу украинский с репетитором. Сложности возникают со словарным запасом, и с произношением есть нюансы.
Сорри, мне надо идти. Хорошего дня.