Жизель Бюндхен на пике карьеры хотела покончить с собой

В книге Бюндхен делится с читателем темной стороной своей, на первый взгляд, роскошной и безупречной жизни, рассказывая о клаустрофобии, панических атаках и мыслях о суициде. Все это имело место в молодые годы жизни звезды.

«Мне казалось, что все вокруг хочет меня убить. Сначала это были самолеты, потом лифты. Со временем – туннели и автомобили, модельные студии и отели. В конце концов – моя собственная квартира», – пишет модель.

Справиться с проблемой помогли врачи, которым Жизель выразила огромную благодарность.

Было ли это правдой или таким образом 38-летняя манекенщица решила вызвать шум вокруг собственных мемуаров, останется загадкой. Но что-то мне подсказывает, что тенденции к признаниям в психических расстройствах стала набирать обороты в Голливуде.