Жизель Бюндхен на пике карьеры хотела покончить с собой

Супер-модель призналась в этом и в том, что страдала от панических атак, в своей новой книге.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Guardian.
Книга Жизель Бюндхен называется «Уроки. Мой путь к осмысленной жизни». Звезда уже поделилась в соцсетях изображением издания, на обложке которого по очевидным причинам красуется сама модель.
В книге Бюндхен делится с читателем темной стороной своей, на первый взгляд, роскошной и безупречной жизни, рассказывая о клаустрофобии, панических атаках и мыслях о суициде. Все это имело место в молодые годы жизни звезды.
«Мне казалось, что все вокруг хочет меня убить. Сначала это были самолеты, потом лифты. Со временем – туннели и автомобили, модельные студии и отели. В конце концов – моя собственная квартира», – пишет модель.
Справиться с проблемой помогли врачи, которым Жизель выразила огромную благодарность.
Было ли это правдой или таким образом 38-летняя манекенщица решила вызвать шум вокруг собственных мемуаров, останется загадкой. Но что-то мне подсказывает, что тенденции к признаниям в психических расстройствах стала набирать обороты в Голливуде.