Жители Голосеево выступили против проведения фестиваля Atlas Weekend

Петиция размещена на сервисе электронных петиций Киевской госадминистрации.

По подсчетам автора жалобы, в «заложниках» Atlas Weekend оказалось около 250 тысяч жителей микрорайона, которые в течение недели вынуждены были слушать музыку, и это с ними никто не согласовывал.

Авторы петиции требуют «запретить проведение фестиваля Atlas Weekend и других массовых мероприятий в ночное время с 22:00 до 08:00 (а в выходные дни с 22:00 до 12:00) с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры, громкими песнями, криками и другими источниками бытового шума, а также проведением салютов, фейерверков и использованием пиротехнических средств в любой день».

Но если зайти на страницу с петицией, то мы видим, что до ее окончания осталось всего шесть дней, а подписей собрано всего 209 из 10 000. Похоже, основная часть жителей Голосеевского района лояльно отнеслась к самому крупному фестивалю в Украине.

По последним данным, Atlas Weekend может попасть в ТОП-10 фестивалей по посещаемости: за пять дней мероприятия его посетили 448 тысяч человек. Фестиваль проходил в Киеве на ВДНХ с 3 по 8 июля, Киевский метрополитен даже продолжил работу на час, чтобы все гости мероприятия смогли добраться домой. В первый день (вход был бесплатным) главной звездой стал украинский певец Олег Винник, а в другие дни среди хедлайнеров были The Chemical Brothers, LP и Placebo.