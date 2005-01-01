Жителей Техаса развели фейковой акулой

Прошедший недавно на юге США ураган «Харви» оказался стихийным бедствием огромного масштаба для жителей Техаса. Повсеместные наводнения, пожары и перекрытые упавшими деревьями дороги вывели происшествие в разряд катастрофы национального масштаба.

В интернете сегодня нет недостатка в снимках с мест событий. Затопленные города Техаса поражают воображение. Но есть также умельцы, которые выкладывают в сети фейковые фото, выдавая их за подлинные. Самое популярное из них – плывущая акула по затопленной дороге Хьюстона. Фотографию разместили в Twitter – и за несколько дней она собрала около ста тысяч «лайков» и больше 60 тысяч ретвитов.