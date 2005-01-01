Жителей Техаса развели фейковой акулой

Прошедший недавно на юге США ураган «Харви» оказался стихийным бедствием огромного масштаба для жителей Техаса. Повсеместные наводнения, пожары и перекрытые упавшими деревьями дороги вывели происшествие в разряд катастрофы национального масштаба.
В интернете сегодня нет недостатка в снимках с мест событий. Затопленные города Техаса поражают воображение. Но есть также умельцы, которые выкладывают в сети фейковые фото, выдавая их за подлинные. Самое популярное из них – плывущая акула по затопленной дороге Хьюстона. Фотографию разместили в Twitter – и за несколько дней она собрала около ста тысяч «лайков» и больше 60 тысяч ретвитов.
Believe it or not, this is a shark on the freeway in Houston, Texas. #HurricaneHarvy pic.twitter.com/ANkEiEQ3Y6— Jason Michael (@Jeggit) 28 августа 2017 г.
Фотография, естественно, сделана с помощью фотошопа и берет свое начало из журнала Africa Geographic в далеком 2005 году. На ней гигантская белая акула преследует каякера.
Несмотря на фальшивку, снимок с акулой ранее публиковали во время урагана «Айрин» в 2011 году, урагана «Сэнди» в 2012-м, урагана «Мэтью» в 2016-м и во время внезапных наводнений в Техасе в 2015 году. Каждый раз фото обретало вирусный эффект и, кажется, еще не раз введет в заблуждение доверчивых пользователей интернета.