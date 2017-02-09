Жигуль, пиво и семечки: фотография Украины попала в National Geographic

«Семья расслабляется на берегу на реке Горынь в Дубровице, городе в центре янтарных полей Украины. На северо-западе Украины. Незаконная добыча янтаря разрушает леса, а власти опасаются, усиления преступных группировок. Тем не менее, для местных жителей, это одно из немногих рабочих мест, которое платит достойную зарплату, и это тяжелая и опасная работа. Большинство считают, что это незаконно не из-за экологического ущерба или преступных элементов, а потому, что оно позволяет продажным политикам и полиции собирать взятки и смотреть на ситуацию сквозь пальцы», - гласит подпись под снимком.





Заглавное фото: facebook.com/natgeo



