ТЕЛЕКРИТИКА

Женя Галич снялся в трогательной семейной фотосессии

Дуся
Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич вместе с беременной женой Лерой и трехлетней дочкой Евой приняли участие в нежной фотосесии для журнала Viva!. Женя предстал в неожиданном для себя образе: брутальный рокер дурачился с трехлетней Евой и обнимал любимую Валерию, которая совсем скоро родит ему сына. Напомню, что дата родов совпадает с датой выступления O.Torvald на Евровидении-2017.

Фото: viva.ua

В интервью Галич признался, что мечтает о большой семье и никого, кроме Леры, не видит в роли главной женщины в его жизни.

«Я мечтаю о большой семье, хочу много детей, в идеале – четверых, – говорит Женя. – Не знаю, согласится ли на это Лера. Пока мы ждем второго ребенка, а там посмотрим. У нас всегда был культ семьи. Главные мои авторитеты – это мама и отец. Я всегда видел абсолютно счастливых людей, которые вместе с восьмого класса и до сих пор любят друг друга. Тут я тоже атипичный рокер. Часто рок-музыканты растут либо в неполных семьях, либо сталкиваются с каким-то насилием. Я же рос в мире любви и гармонии. Перед моими глазами всегда был пример: отец – настоящий мужчина в семье, авторитет и мама – голова семьи и женская мудрость».

Женя не скрывает, что до встречи с будущей женой не был обделен вниманием девушек. Но сейчас он – примерный семьянин, а бурная юность осталась позади.

«У нас очень интересная модель отношений, – рассказывает Галич. – У меня ведь до Леры много было разных связей, и коротких, и длительных. Но всегда они были построены на влюбленности и страсти. А здесь отношения изначально построены на другом. Сначала мы начали дружить, а потом уже встречаться. И через несколько месяцев поженились. Вряд ли кто-то был бы на месте Леры. Только в ней я вижу жену, мать моих детей. Ну и, кроме всего прочего, она – железный человек, ведь такой образ жизни мужа очень сложно выдержать».



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