Женя Галич снялся в трогательной семейной фотосессии

В интервью Галич признался, что мечтает о большой семье и никого, кроме Леры, не видит в роли главной женщины в его жизни.

«Я мечтаю о большой семье, хочу много детей, в идеале – четверых, – говорит Женя. – Не знаю, согласится ли на это Лера. Пока мы ждем второго ребенка, а там посмотрим. У нас всегда был культ семьи. Главные мои авторитеты – это мама и отец. Я всегда видел абсолютно счастливых людей, которые вместе с восьмого класса и до сих пор любят друг друга. Тут я тоже атипичный рокер. Часто рок-музыканты растут либо в неполных семьях, либо сталкиваются с каким-то насилием. Я же рос в мире любви и гармонии. Перед моими глазами всегда был пример: отец – настоящий мужчина в семье, авторитет и мама – голова семьи и женская мудрость».