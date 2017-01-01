Женя Галич рассказал о подготовке к Евровидению

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич поделился деталями подготовки к песенному конкурсу, говорится в сюжете «Сніданку з 1+1».

Ежедневные репетиции, занятия вокалом и подготовка номера, ребята даже костюмы шьют с запасом.

«Костюмы почти готовы, – рассказывает Женя. – Будет три абсолютно одинаковых. Просто нужно, чтобы были запасные, если кто-то упадет, поцарапает себе колено и порвет штаны».

А вот номер конкурсанты обещают особенный.

«Номер будет нереально крутой и очень отличаться от финала, – заверил певец. – Такого номера не будет ни у одного из конкурсантов».

С такой насыщенной подготовкой к представлению Украины на конкурсе у музыканта практически не остается времени на семью. Напомню, что у Евгения четырехлетняя дочь и жена на последних сроках беременности.

«Сегодня виделись утром и тут случайно увиделись возле стадиона, – рассказывает о жене Галич. – Она приехала на встречу, припарковалась – и я увидел, что идет огромный живот, а потом понял, что это «мой»живот. Мы просыпаемся вместе, спим вместе, ну просто сейчас много разных заданий. Я стараюсь. Мы всю Пасху были вместе. Выделил несколько дней, чтобы побыть с женой и дочерью».