Женя Галич рассказал, как крестил ребенка Владимира Остапчука

А вы знали, что лидер группы O.Torvald Женя Галич и телеведущий Владимир Остапчук – закадычные друзья? Причем дружат они уже давно. Поэтому баек и историй о подвигах друг друга у ребят накопилось достаточно. Одну из них Остапчук рассказал во время съемок шоу «СуперИнтуиция» на «Новом канале».

«Расскажу историю о том, как Женя Галич крестил моего ребенка, – начал Остапчук. – Значит, собираемся мы в церковь, и накануне я говорю: «Женя, оденься по-человечески, мы же в Божий дом идем. А у нас с женой еще и родители набожные, консервативные. В общем, оденься прилично, пожалуйста!» Приходит Женя. И что бы вы думали? На всех пальцах – огромные кольца. Футболка с коротеньким рукавом, из-под которого отлично видно забитые татуировками руки! Говорю: «Спасибо, Женя, спасибо, что пришел!»



Женя Галич в долгу не остался, и тут же рассказал историю о том, как несколько лет назад Остапчук на роды ходил.

«При каждой встрече Вова говорил, что будет присутствовать на родах жены, – рассказал Галич. – И как думаете, что он сделал, когда туда пришел? Вырубился! В итоге, пока его откачивали, и о жене, и о ребенке забыли. Это, конечно, шутка – о родах никто не забыл. Но Остапчук доказал, что внимание на себя обращать умеет!».

Фото: пресс-служба «Нового канала»



