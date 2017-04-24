Женя Галич рассекретил имя новорожденного сына

У фронтмена группы O. Torvald Жени Галича родился сын!
Как сообщили представители музыканта сайту ТСН.uа, новоиспеченные родители назвали малыша Даниилом. Другие подробности появления мальчика на свет Галич пока не разглашает.
Как происходило по-настоящему экстремальное начало родов Леры, в соцсети написала ее подруга Алена Гудкова.
«Ясно, что мы немного испуганы, – пишет Алена. – Просто Лера, которая два дня на ногах на Кураже продает свои вещи, Женя Галич, который приехал за десять минут до грандиозного начала родов, и я, глядя вчера на Леру думала только о том, что хочется очень сильно любить, чтобы всегда рядом были классные свои люди, дождь и солнце, и рожать детей! Без остановки рожать детей – они такие маленькие и классные!»
А сам Галич поблагодарил любимую за сына и обнародовал их лифтолук в роддоме.