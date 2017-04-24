Женя Галич рассекретил имя новорожденного сына

«Ясно, что мы немного испуганы, – пишет Алена. – Просто Лера, которая два дня на ногах на Кураже продает свои вещи, Женя Галич, который приехал за десять минут до грандиозного начала родов, и я, глядя вчера на Леру думала только о том, что хочется очень сильно любить, чтобы всегда рядом были классные свои люди, дождь и солнце, и рожать детей! Без остановки рожать детей – они такие маленькие и классные!»

А сам Галич поблагодарил любимую за сына и обнародовал их лифтолук в роддоме.