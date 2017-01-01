Женя Галич раскрыл секреты постановки номера для Евровидения-2017

Уже совсем скоро Украина будет принимать Евровидение-2017. Как мы уже знаем, нашу страну на этом конкурсе представит рок-группа O.Torvald. Сейчас музыканты заняты активной подготовкой, каждый день репетируют и совершенствует свой номер.

В эксклюзивном интервью сайту ТСН.UA фронтмен O.Torvald Женя Галич рассказал, над чем именно работает группа и раскрыл секреты постановки номера для конкурса. Кроме того, Галич признался, что советуется с Джамалой и Андреем Данилко, а также назвал дату концерта на Поляне возле КПИ.

А я с удовольствием опубликую наиболее интересные его высказывания.

Номер на Евровидении будет более лаконичным, чем он был в полуфинале и в финале нацотбора. Менее драматичным. Более того, нам бы очень хотелось, чтобы глаза в глаза нас «услышали» люди, которые будут смотреть этот конкурс.