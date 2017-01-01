Женя Галич раскрыл секреты постановки номера для Евровидения-2017

Уже совсем скоро Украина будет принимать Евровидение-2017. Как мы уже знаем, нашу страну на этом конкурсе представит рок-группа O.Torvald. Сейчас музыканты заняты активной подготовкой, каждый день репетируют и совершенствует свой номер.
В эксклюзивном интервью сайту ТСН.UA фронтмен O.Torvald Женя Галич рассказал, над чем именно работает группа и раскрыл секреты постановки номера для конкурса. Кроме того, Галич признался, что советуется с Джамалой и Андреем Данилко, а также назвал дату концерта на Поляне возле КПИ.
А я с удовольствием опубликую наиболее интересные его высказывания.
Номер на Евровидении будет более лаконичным, чем он был в полуфинале и в финале нацотбора. Менее драматичным. Более того, нам бы очень хотелось, чтобы глаза в глаза нас «услышали» люди, которые будут смотреть этот конкурс.
Я по-прежнему продолжаю заниматься собой, продолжаю заниматься английским, вокалом. Мы репетируем, ездим на концерты, пишем музыку. Мы стараемся не выпадать из процесса, который был с нами 10 лет подряд. Просто немного больше времени на это все уходит.
Мы почти каждый день созваниваемся с Джамалой. Обсуждаем какие-то вещи, в которых я не уверен. Также и с Андреем Данилко.
Андрей советует не обращать внимания на подлых людей, которые пользуются всем, чтобы уколоть нас по поводу этой победы. А Джамала советует больше работать над собой и не думать о том, что это будет легко.
Я думаю, что мы будем альтернативностью своей брать. Будем брать честностью, непосредственностью и желанием донести что-то более важное, нежели просто музыкальный номер.
Мне кажется, что в этом году как никогда нужно, чтобы у страны было мужское лицо, такое вот олицетворение. Лицо парней, которые живут своей мечтой на протяжении всех этих лет и стремятся к достижению своей цели. Без лобби со стороны высших чиновников или влиятельных друзей, без масок и подделки какой-то.
Все честно – пять парней, пять друзей, стремящихся к своей мечте. Доказывают, что все возможно. И мне кажется, вот это словосочетание «все возможно» – как никогда в этом нуждаются наши сограждане.
На Поляне возле КПИ будет концерт. Приглашаем вас 19 марта в 17:00. Мы же пообещали нашим людям, что, если мы выиграем в нацотборе, сразу же организуем концерт.
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