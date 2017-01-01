Женя Галич прокомментировал участие Юлии Самойловой в Евровидении

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич в разговоре с Екатериной Осадчей назвал выступление представительницы России на Евровидении-2017 «абсолютно гениальным ходом спецслужб Российской Федерации». Передает TSN.UA.

«Комментировать эту ситуацию бессмысленно, я хочу призвать всех людей, у кого будет чесаться сказать что-то, что либо, условно говоря. Нужно пускать, не нужно пускать, даже когда пустим или не пустим, делать какие-то комментарии и быть осторожными . Потому, что война - информационная и Юля - информационный солдат», - прокомментировал артист свою позицию относительно Юлии Самойловой.