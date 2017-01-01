Женя Галич подарил трусы журналистке в знак примирения

На днях в эфире итальянского телеканала RAI во время программы NEMO ведущий спрогнозировал проигрыш Украины на Евровидении-2017 и напомнил, что она уже «проиграла Крым». Это высказывание вызвало волну возмущения в сети.

Во время пресс-конференции на итальянском телевидении представитель нашей страны на Евровидении-2017 фронтмен группы O.Torvald Женя Галич отреагировал на эту ситуацию, передает TSN.UA.

«К сожалению, мы не можем судить о стране, людях за то, что кто-то в этой стране допускает ошибку или тупость, – говорит Галич. – В нашей стране есть множество мудрых людей, которые понимают: если не сложилось у человека с умом, уже ничего не сделаешь. Радикальные суждения имеют право говорить люди, если они полностью уверены в своих словах».

Кроме того, Галич подчеркнул, что о возможности забрать Евровидение у Украины должен говорить не ведущий программы, а делегация Италии.

«У украинцев достаточно мудрости, чтобы не обращать на такое внимание, однако на любую агрессию мы будем отвечать радикально», – сказал рокер.

При этом журналистка из Италии заявила, что не слышала информации об этом инциденте.

Когда ей озвучили, что говорил ведущий о фиаско Украины в конкурсе, девушка пообещала O.Torvald, что информацию обязательно проверят. Она также извинилась за коллегу из своей страны и добавила, что ее соотечественники уважают и любят украинцев.

«Я обещаю, что мы проверим эту информацию, и прошу прощения за такой инцидент, – сказала репортер. – На самом деле мы очень дружелюбно настроены в отношении участия в конкурсе!»

В результате стороны примирились, а Женя подкрепил этот факт весьма оригинальным подарком для итальянской журналистки: брендированными трусами с надписью «O.Torvald». Рокер сошел со сцены и обнял ее, вручив презент.