Женя Галич: «Хлывнюк попросил меня не зазнаваться, а Вакарчук – поработать над английским»

Передохнув пару дней после победы в нацотоборе на Евровидение, группа O.Torvald собрала журналистов в одном из киевских рок-клубов, где десять лет назад отыграла свой первый концерт.
На пресс-конференции музыканты выглядели гордыми и счастливыми. Тем не менее фронтмен группы O.Torvald Женя Галич попросил представителей СМИ: «Мы не хотим, чтобы вы сделали из нас национальных героев. Услышьте меня, пожалуйста, это важно». И затем он начал отвечать на вопросы журналистов. В частности, Галич рассказал о:
Конкуренции с Tayanna:
Мы понимали, что у Tayanna очень форматная песня, сильнейший вокал для этого конкурса и, скорее всего, она победит. И искренне ей этого желали. Но когда вышли на сцену и увидели, какая поддержка идет в нашу сторону от людей, я сказал: «К черту все, мы не сдадимся, чуваки! Надо рубить до конца. Если ввязался в драку, дерись». И в тот момент мы поняли, что у нас все получится.
Отношении к Melovin:
Я считаю, что Костя Бочаров выступил очень достойно, держался молодцом. А все, что додумали фаны – это личное дело каждого. У него потрясающие поклонники, они готовы за него разорвать. Я на его месте ценил бы это, потому что его фаны делают его тем, кем он является сейчас.
Но мне неприятно, когда ко мне доносятся отголоски агрессивных фанатов Melovin, хотя я списываю это на их возраст. На телефон нашего директора постоянно поступают звонки с угрозами.
Праздновании победы:
Это было ужасно! После финала мы с Притулой сели есть торт с чаем. Было также шампанское. Серега очень крутой. Он нам много советовал, всячески нас поддерживал. Мы давно с ним знакомы. Он оказал невероятную моральную поддержку на самом конкурсе.
Предстоящем Евровидении:
Мы не собираемся ловить в небе звезды, нам неважен блеск вокруг нас. Людям в нашей стране должно быть не стыдно за то, что в этом году на Евровидение идет группа – простые пацаны. Мы – не шоу-бизнесовые марионетки. У нас никогда не было продюсера, мы никогда не участвовали ни в одном конкурсе талантов. Паяя гитарные примочки в гараже, мы не думали, что так случится. И мы собираемся трудиться еще больше: писать больше музыки, учиться лучше петь и играть. Танцевать учиться, в конце концов! Если бы вы видели, как я танцую, вы не пришли бы сегодня на встречу с нами. (Смеется.)
Я, честно говоря, не представляю, что нам скажет руководство нашей страны, если мы выиграем Евровидение во второй раз. Хотя, может быть, за два месяца до Евровидения у нас перестанут валиться мосты, будут хорошие дороги, построят несколько трасс, облагородят вокзал. Это будет супер!
Поздравлениях коллег:
Нас поздравили практически все знаменитости. Вот сейчас мне позвонил Андрей Хлывнюк и сказал: «Чувак, тебе будет непросто. Будь собой, не ври никому». Попросил меня не зазнаваться, и чтобы все, что я делал раньше, имело смысл после того, как пройдет Евровидение. Позвонил и Святослав Вакарчук, поздравил и сказал, что у нас отличная песня, но посоветовал поработать над английским. Также на следующий день позвонила Джамала с поздравлениями.
Признании дочки и счастье родителей:
У моей дочки очень интересный ритуал. Каждое утро она тыкает мне в глаз пальцем: «Папочка, папочка». После победы в нацотборе дочь добавила: «Ты победил, ты лучше, чем Монатик!» Просто до этого она смотрела церемонию вручения премии Yuna, где Дима постоянно брал какие-то премии. Ну а реакция моих родителей на победу была такой, что мир перевернулся! Папа тяжело болен, и для него наша победа в нацотборе была действительно очень важна. Мы гордимся (какое бы место ни заняли, отремонтируют ли в Киеве дороги или нет) тем, что сделали. Я считаю, что мы сделали все правильно, и родители счастливы – это главное.
Депрессиях:
Я такой же, как есть. Вряд ли кто-то сможет отличить мое поведение, когда я на сцене, в жизни, с семьей или с друзьями. У меня никогда не бывает депрессий. Я практически никогда не разочаровываюсь, разве что иногда только в людях.
Деньгах:
Мы стараемся, чтобы музыка группы O.Torvald несла в себе честность и добро. Но добро с кулаками. А еще мы за то, чтобы люди были немножко детьми. Ведь детей не так-то просто во что-то ввязать. Люди в стремлении к деньгам и к власти теряют в себе детскость и становятся слишком уязвимыми. А оставаясь немножко ребенком, ты неуязвим: радуешься и веселишься, общаешься с близкими, идешь к своей мечте.
P. S. Номер, с которым O.Torvald выступит на Евровидении, должен быть полностью готов до 10 марта. Все хлопоты по его подготовке берет на себя канал СТБ: финансирует постановку номера и его визуальную часть, а также обеспечивает проживание группы в специальном тренировочном лагере во время репетиций перед выступлением, ее поездки на промо-вечеринки участников Евровидения в Амстердам и Лондон. Мы верим, что у O.Torvald все получится и группа достойно представит нашу страну на этом конкурсе, который пройдет в мае.