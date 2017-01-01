Женя Галич: «Хлывнюк попросил меня не зазнаваться, а Вакарчук – поработать над английским»

Мы не собираемся ловить в небе звезды, нам неважен блеск вокруг нас. Людям в нашей стране должно быть не стыдно за то, что в этом году на Евровидение идет группа – простые пацаны. Мы – не шоу-бизнесовые марионетки. У нас никогда не было продюсера, мы никогда не участвовали ни в одном конкурсе талантов. Паяя гитарные примочки в гараже, мы не думали, что так случится. И мы собираемся трудиться еще больше: писать больше музыки, учиться лучше петь и играть. Танцевать учиться, в конце концов! Если бы вы видели, как я танцую, вы не пришли бы сегодня на встречу с нами. (Смеется.)