«Женщина с яйцами»: Николай Тищенко побывал на шоу Ольги Фреймут

Выпуск получился достаточно забавным. Помимо того что Николай сообщил о наличии у Оли «яиц», он также сделал комплимент груди телеведущей. Следует отметить, что Фреймут, которую, казалось бы, уже ничем нельзя удивить, после этих слов даже несколько смутилась.

Чтобы узнать, кто из них был лучшим ревизором в одноименной передаче на «Новом канале», Фреймут устроила гостю проверку. В частности, она спросила, что делать при встрече с мышами и жижей, а также поинтересовалась скоростью движения тараканов. Если вдруг кто не понял отсылки Фреймут, то соведущей Николая Тищенко по «Ревизору» была Анна Жижа. Интересно, Оле кто-то говорил, что не очень культурно насмехаться над фамилией человека?

Что касается самого шоу «Оля», то зрители продолжают его лениво поругивать, хотя уже без особого энтузиазма.

Шоу «Оля» – первая в мире легальная адаптация американского формата Show Ellen Degeneres, многократного номинанта и победителя премии Emmy.