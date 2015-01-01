Женщина несколько лет притворялась журналисткой The New York Times

The New York Times подает в суд на журналистку, которая притворялась репортером издания как минимум последние два года. Об этом сообщает NY Daily News.

Контесса Бурбон представлялась сотрудницей New York Times, например, в мае 2015 года, когда брала интервью от имени издания у посла Турции. В мае же 2017 года она посетила еще одно мероприятие, где взяла интервью у министра образования США Бетси Девос. По данным NYT, Бурбон никогда не работала в газете.