Женщина несколько лет притворялась журналисткой The New York Times

The New York Times подает в суд на журналистку, которая притворялась репортером издания как минимум последние два года. Об этом сообщает NY Daily News.
Контесса Бурбон представлялась сотрудницей New York Times, например, в мае 2015 года, когда брала интервью от имени издания у посла Турции. В мае же 2017 года она посетила еще одно мероприятие, где взяла интервью у министра образования США Бетси Девос. По данным NYT, Бурбон никогда не работала в газете.
Более того, в профиле Контессы в Twitter указано, что она является журналистом еще нескольких крупных изданий: Wall Street Journal, London Times, Guardian, Washington Post.
Как говорится в тексте иска, женщина проигнорировала требования NYT прекратить выдавать себя за их журналиста. «Ее поведение создает путаницу в том, кто из журналистов издания действительно присутствует на мероприятии, – говорится в исковом заявлении газеты. – Непрофессиональное поведение мисс Бурбон во время интервью также связывается с New York Times».