«Женьмінь жібао»: украинские модернисты 30-х или эйсид-поп 90-х?

В День украинской письменности и языка я подготовила для вас праздничный тест.
Сможешь ли ты угадать, кому принадлежат эти строки – поэтам Расстрелянного возрождения или группам времен программы «Территория А»? Вперед!
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