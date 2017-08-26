ТЕЛЕКРИТИКА

Жена Райана Рейнольдса затролила его в день рождения

Дуся
В августе 2017 года актёр Райан Рейнольдс поздравил свою жену Блейк Лайвли с днём рождения в Твиттере, выложив совместное фото. При этом он обрезал снимок, оставив на нём только себя.
Но сегодня Лайвли отомстила Рейнольдсу за тот случай. Она поздравила своего мужа, фотографией Райана Гослинга. Лайвли выложила в твиттер совместный снимок Рейнольдса и Гослинга, обрезав своего мужа.
Пользователи Twitter почти единогласно сошлись во мнении, что Блейк Лайвли затролила Райана Рейнольдса куда круче чем он её пару месяцев назад.

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