Жена Райана Рейнольдса затролила его в день рождения

В августе 2017 года актёр Райан Рейнольдс поздравил свою жену Блейк Лайвли с днём рождения в Твиттере, выложив совместное фото. При этом он обрезал снимок, оставив на нём только себя.
Happy Birthday to my amazing wife. pic.twitter.com/7vulMXqOdp— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 26, 2017
Но сегодня Лайвли отомстила Рейнольдсу за тот случай. Она поздравила своего мужа, фотографией Райана Гослинга. Лайвли выложила в твиттер совместный снимок Рейнольдса и Гослинга, обрезав своего мужа.
Happy birthday, baby. pic.twitter.com/TysO4F620D— Blake Lively (@blakelively) October 23, 2017
Пользователи Twitter почти единогласно сошлись во мнении, что Блейк Лайвли затролила Райана Рейнольдса куда круче чем он её пару месяцев назад.