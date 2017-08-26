Жена Райана Рейнольдса затролила его в день рождения

В августе 2017 года актёр Райан Рейнольдс поздравил свою жену Блейк Лайвли с днём рождения в Твиттере, выложив совместное фото. При этом он обрезал снимок, оставив на нём только себя.

Happy Birthday to my amazing wife. pic.twitter.com/7vulMXqOdp — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 26, 2017

Но сегодня Лайвли отомстила Рейнольдсу за тот случай. Она поздравила своего мужа, фотографией Райана Гослинга. Лайвли выложила в твиттер совместный снимок Рейнольдса и Гослинга, обрезав своего мужа.