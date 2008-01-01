Жена и дочки Кошевого стали сказочными принцессами в новой фотосессии

Самые родные женщины Евгения решили сделать ему сюрприз.

“На самом деле, это наша первая подобная фотосессия с девочками. Весь процесс занял около трех часов, это вместе с гримом и прической. Мы бы с удовольствием снялись вместе с нашим папой, но он сейчас очень занят“, – рассказала Ксения.