Жена и дочки Кошевого стали сказочными принцессами в новой фотосессии

Супруга Евгения Кошевого, хореограф-постановщик Ксения Кошевая снялась в сказочной и нежной фотосессии с дочками – девятилетней Варварой и Серафимой, которой уже два с половиной года. Передает kvartal95.com.
Самые родные женщины Евгения решили сделать ему сюрприз.
“На самом деле, это наша первая подобная фотосессия с девочками. Весь процесс занял около трех часов, это вместе с гримом и прической. Мы бы с удовольствием снялись вместе с нашим папой, но он сейчас очень занят“, – рассказала Ксения.
По словам Кошевой, больше всего фотографироваться понравилось младшенькой Серафиме. Девочка была очень гиперактивной, и фотограф едва успевал ее поймать.
Евгений, имея таких принцесс, вы самый счастливый мужчина!