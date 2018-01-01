Железный Арни: Шварценеггер на танке раздавил лимузин

Во время интервью Арнольд признался: когда он проходил службу в австрийской армии, то управлял танком M47 Patton II, а после сумел приобрести такой же. Теперь актер использует его для образовательных целей и обучения.

«Если дети хорошо учатся в школах, то у них есть возможность научиться управлять этим танком вместе со мной», – поделился нюансами воспитания Шварценеггер.

Ранее стало известно, что актер приступил к съемкам фильма под рабочим названием «Терминатор 3». Новая часть франшизы станет прямым продолжением ленты «Терминатор 2: Судный день» и проигнорирует все последующие кинокартины.