Железный Арни: Шварценеггер на танке раздавил лимузин

Актер на днях отметил 71-й день рождения. Похоже, легендарный Терминатор пока не собирается списывать себя в утиль.
Бывший губернатор штата Калифорния принял участие в ток-шоу Джея Лено, где уничтожил девятиметровый лимузин с помощью танка. Ради шоу Арни сначала рассказал историю бронемашины, а затем наглядно показал ее в действии.
Во время интервью Арнольд признался: когда он проходил службу в австрийской армии, то управлял танком M47 Patton II, а после сумел приобрести такой же. Теперь актер использует его для образовательных целей и обучения.
«Если дети хорошо учатся в школах, то у них есть возможность научиться управлять этим танком вместе со мной», – поделился нюансами воспитания Шварценеггер.
Ранее стало известно, что актер приступил к съемкам фильма под рабочим названием «Терминатор 3». Новая часть франшизы станет прямым продолжением ленты «Терминатор 2: Судный день» и проигнорирует все последующие кинокартины.