Жанна Бадоева предложила придушить любимых людей

Довольно странным призывом поделилась ведущая Жанна Бадоева у себя в профиле инстаграм. Она предложила душить всех, кого любишь.

«Предлагаю сегодня придушить в объятьях своих любимых))) у кого пока нет, придушите своих собак, кошечек, попугайчиков, хомячков.... отдавайте любовь и она вернётся и когда нибудь придушит вас с утра в своих объятиях))))))», - написала ведущая.

Судя по количеству смайлов и грамматических ошибок, Бадоева сегодня эмоционально переполнена. Почему Жанне вздумалось всех душить, а не обнимать, не скажу. Возможно Бадоевой уже успел надоесть её очередной муж или наоборот, от избытка нахлынувших чувств. Надеюсь подписчки ведущей не поймут привратно слова Жанны и не пойдут душить всех и вся.

Заглавное фото: instagram.com