Зеленский запустил в Instagram нецензурный антиполитический челлендж

Украинский артист Владимир Зеленский, которого подозревают в желании участвовать в президентских выборах, ответил обидчику журналиста Игоря Колтунова и другим наглым политикам от лица всех медиа.
Для начала Зеленский ознакомил своих подписчиков (1,3 миллиона, на минуточку) с ситуацией. Вчера в здании Верховной рады народный избранник Олег Барна послал на три буквы (да-да, те самые) украинского журналиста.
Комику стало не до смеха, поэтому он решил дать «ответочку» депутату и его коллегам от лица украинских медиа, а также запустил в интернете челлендж #ідітьусраку, чтобы любой желающий мог выразить свое негодование и недовольство сложившейся ситуацией.
«В лице журналиста он послал на три буквы все медиа, – говорит в видео Владимир. – Поэтому, я думаю, справедливо, что я от всех медиа с ответным посланием: ну, на три буквы я не могу послать человека, во-первых, это просто неприлично, и потом, я думаю, что вы [депутаты], все там не поместитесь. А вот мы нашли для вас теплое, уютное, надежное место, поэтому – ідіть у сраку».
Далее шоумен обратился к «обычным людям», то есть своим подписчикам и фанатам, заявив, что любой из них может обратиться в соцсетях к народным избранникам и поддержать инициативу Зеленского хэштегом #ідітьусраку.
Напомним, откуда ноги растут у всей этой ситуации. Вчера, 2 октября, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна на вопрос о «кнопкодавстве» в ВР ответил журналисту матом: «Какого хрена ты ко мне подошел? На х** пошел бегом, п***рас!» Видео с инцидентом опубликовал сам журналист Игорь Колтунов на своей странице в Facebook.