Зеленский запустил в Instagram нецензурный антиполитический челлендж

«В лице журналиста он послал на три буквы все медиа, – говорит в видео Владимир. – Поэтому, я думаю, справедливо, что я от всех медиа с ответным посланием: ну, на три буквы я не могу послать человека, во-первых, это просто неприлично, и потом, я думаю, что вы [депутаты], все там не поместитесь. А вот мы нашли для вас теплое, уютное, надежное место, поэтому – ідіть у сраку».

Далее шоумен обратился к «обычным людям», то есть своим подписчикам и фанатам, заявив, что любой из них может обратиться в соцсетях к народным избранникам и поддержать инициативу Зеленского хэштегом #ідітьусраку.

Напомним, откуда ноги растут у всей этой ситуации. Вчера, 2 октября, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна на вопрос о «кнопкодавстве» в ВР ответил журналисту матом: «Какого хрена ты ко мне подошел? На х** пошел бегом, п***рас!» Видео с инцидентом опубликовал сам журналист Игорь Колтунов на своей странице в Facebook.