Зеленский не будет продавать «Квартал 95», если станет президентом

«Для того, чтобы мне пойти в президенты, мне нужно заплатить президентский взнос в размере 2,5 млн гривен. 2,5 млн гривен у меня, конечно, есть, но не для такой сомнительной истории. Поэтому нужно будет где-то найти эти деньги», – шутит Зеленский.

По словам комика, все журналисты уверены, что ему эти деньги даст Коломойский. «Но это не так, – заверил Зеленский. – Ведь Игорь Валерьевич стал олигархом не потому, что давал, а наоборот, потому, что брал». (Зал заливается смехом.)

«Но, главный вопрос, который ставят передо мной избиратели, – продам ли я "Квартал"», - продолжает комик.

«Отвечу сразу – "нет". Наш президент создал когда-то кондитерский завод и назвал его в честь себя. Я – нет. У меня была команда, которую я назвал в честь города, в котором мы родились. Поэтому я считаю, что завод продать можно, а место, в котором ты родился, – никогда», – с гордостью произносит Зеленский.

Конечно же, после этой лирической речи его коллеги по «Кварталу» спросили у зала: «Кто за то, чтобы Вова стал президентом?» Очевидно, что преданные фанаты заполонили зал поднятыми руками. Чем вам не политическая кампания?