ТЕЛЕКРИТИКА

Зеленский не будет продавать «Квартал 95», если станет президентом

Дуся

Баллотируется ли на самом деле Владимир Зеленский в президенты или весь этот хайп вокруг комика – ни что иное, как анонс третьего сезона «Слуги народа»? Отвечать на этот вопрос пользователи сети, кажется, устали, а поэтому пустили все на самотек. И тут уже, как говорится, пускай шутит пока смешно.


Очередная порция шуток на тему «Когда я стану президентом» ожидала зрителей в субботнем выпуске «Вечернего квартала». Начал Зеленский с того, что его постоянно спрашивают о том, будет ли он всерьез бороться за президентское кресло. Интересоваться будущим Украины на почве всеобщего волнения начала даже мама Владимира. А поэтому, продолжает комик, он и вправду стал взвешивать все плюсы и минусы должности руководителя страны.

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«Для того, чтобы мне пойти в президенты, мне нужно заплатить президентский взнос в размере 2,5 млн гривен. 2,5 млн гривен у меня, конечно, есть, но не для такой сомнительной истории. Поэтому нужно будет где-то найти эти деньги», – шутит Зеленский.

По словам комика, все журналисты уверены, что ему эти деньги даст Коломойский. «Но это не так, – заверил Зеленский. – Ведь Игорь Валерьевич стал олигархом не потому, что давал, а наоборот, потому, что брал». (Зал заливается смехом.)

«Но, главный вопрос, который ставят передо мной избиратели, – продам ли я "Квартал"», - продолжает комик.

«Отвечу сразу – "нет". Наш президент создал когда-то кондитерский завод и назвал его в честь себя. Я – нет. У меня была команда, которую я назвал в честь города, в котором мы родились. Поэтому я считаю, что завод продать можно, а место, в котором ты родился, – никогда», – с гордостью произносит Зеленский.

Конечно же, после этой лирической речи его коллеги по «Кварталу» спросили у зала: «Кто за то, чтобы Вова стал президентом?» Очевидно, что преданные фанаты заполонили зал поднятыми руками. Чем вам не политическая кампания?

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