«Здоровый Вася»: Вирастюк будет вести программу на радио «Максимум»

Стронгмен Василий Вирастюк решил расширить поле деятельности и попробовать свои силы на радио.

С 24 июля на радио «Максимум» стартует новый проект – «Здоровый Вася». С этого дня «максимальний Вася країни» (именно так его «величает» пресс-служба радио) Василий Вирастюк будет делиться со слушателями своими секретами, как правильно поддерживать себя в хорошей физической форме, правильно питаться, а также рассказывать о многом другом, о чем Вирастюк знает лучше нас с вами.

«Запросити Василя в радіоефір було нашою ідеєю, і я радий, що він одразу погодився, – рассказывает главный продюсер радио «Максимум» Слава Демин. – Наша місія – надихати слухачів на досягнення успіху в своїх планах і мріях. А хороша фізична форма – це фундамент. Якщо Василь допоможе хоч комусь з наших слухачів змінити свій стиль життя, піти в зал чи почати бігати біля дому – значить, все не дарма!»

Фото: пресс-служба радио «Максимум»