Запуск социальной сети Woolik оказался обманом

Сайт новой украинской социальной сети Woolik внезапно перестал работать, а с почтового ящика, анонсированного как официальный, пришло письмо, что проект «задумывался группой разработчиков как шутка над украинцами и украинскими СМИ», передает издание «ЛIГА.Бiзнес».

«Заканчивайте уже с пиаром Woolik, – говорится в письме. – Мы тут уже со смеху умираем. С уважением, группа шутников».

Прямо представила себе, как сидит делегация разработчиков и задумывает шутку над украинцами. Но на самом деле все выглядит несколько иначе, а разработчики, скорее, посмеялись сами над собой из-за недееспособности сделать что-то полезное, кроме как запустить глупую шутку. Также могу предположить, что большая часть украинцев устала от насмешек и действительно хотела бы получить национальный продукт, который выгодно отличал бы их от соседей, а не очередной фейк. Плохо, друзья, очень плохо.

Напомню, ранее сообщалось, что проект Woolik задумывался как альтернатива таким социальным сетям, как Facebook и «ВКонтакте», целью которого было объединить украинцев по всему миру.