Замглавы Госкино запретил критиковать фильм «Киборги»

По словам Неретина, фильм предназначен исключительно для украинской аудитории. Ведь лента объясняет причину русско-украинского конфликта и показывает, что соседняя держава вовсе не "братская", как принято считать некоторым людям из старшего поколения.

В конце поста замглавы Госкино просит придержать "бестолковую" критику, пока Украина не погасит кофликт на востоке и не вернет Крым обратно. Тех, кто не согласен с написанным, Сергей попросил удалиться из друзей.

В комментариях к посту Неретина пользователи отметили, что не стоит хвалить кино только потому, что оно патриотическое и мнения у зрителей могут отличаться.

Кинокритик Андрей Алферов, опасаясь за свою жизнь, поинтересовался у Сергея стоит ли ожидать появления карательных отрядов для борьбы с несогласными.