ТЕЛЕКРИТИКА

Замглавы Госкино запретил критиковать фильм «Киборги»

Дуся
Первый замглавы Государственного агентства по вопросам кино Сергей Неретин в достаточно резкой форме потребовал от критиков "Киборгов" оставить при себе негативные отзывы о фильме. Об этом он написал у себя на странице в Facebook.


Фото: facebook.com

По словам Неретина, фильм предназначен исключительно для украинской аудитории. Ведь лента объясняет причину русско-украинского конфликта и показывает, что соседняя держава вовсе не "братская", как принято считать некоторым людям из старшего поколения.

В конце поста замглавы Госкино просит придержать "бестолковую" критику, пока Украина не погасит кофликт на востоке и не вернет Крым обратно. Тех, кто не согласен с написанным, Сергей попросил удалиться из друзей.

В комментариях к посту Неретина пользователи отметили, что не стоит хвалить кино только потому, что оно патриотическое и мнения у зрителей могут отличаться.

Кинокритик Андрей Алферов, опасаясь за свою жизнь, поинтересовался у Сергея стоит ли ожидать появления карательных отрядов для борьбы с несогласными.


Фото: facebook.com

Довольно странно читать такие слова от сотрудника Госкино, живущего в демократической стране, однако причины, вынудившие написать Неретина сей пост, по-моему, ясны.


Фото: facebook.com

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