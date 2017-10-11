«Бред из лент»: Кенгуру-Путин, свиньи-мутанты и неудержимое платье Мэрайи Кэри

Мы с Мусей решили каждую неделю собирать самые бредовые и смешные заголовки украинских СМИ. Признаюсь честно, в процессе поиска я получила море удовольствия. Коллеги, умоляю, не останавливайтесь!
1
На первом месте, конечно же, Кенгуру-Путин. Считаю, что лучше новости придумать просто невозможно. Это 100% попадание в мое сердечко!
2
У меня появилась идея стартапа! Нужно сделать тест на аутентичность пятой точки. Чтобы не только Аннабелль Уоллис могла брать на себя такие полномочия, но и любой простой смертный. А если серьезно, то у меня только один вопрос к этому заголовку: почему слово аутентичность взято в кавычки?
3
Оказывается, девушка фотографировала еду в японском роддоме. А вы о чем подумали?
4
Вот уже, который день не утихает скандал вокруг конфликта Романа Скпыпина с компанией Wizz Air. Об этом событии написали все, но такой шикарный заголовок стал просто вишенкой на торте.
5
Карл теперь устраивает спиритические сеансы для немецкой политической элиты.
6
Ты кто по профессии? Артист-алкоголик!
7
Тот случай, когда свиньи-мутанты в лучшей физической форме чем ты...
8
Мы так долго ждали этого дня. Но что-то подсказывает, что продолжение следует.
9
Неудержимое платье заряжено на молодого любовника и черный "Ламборгини". Уважаемая, Мэрайя Кэри, вы даже представить себе не можете сколько я вам прощаю ради вашей "My all".
10
Пожалуй, любой заголовок, где есть Винник, уже обречен на адскость. Было бы конечно, намного лучше, если бы на открытии его концерта в Виннице был аниматор, а не Петр Порошенко, но аниматоров пригласили на день рождения.
Продолжение следует!
Заглавное фото: unian.net