Загадочная участница шоу «Голос країни 7» открыла свое лицо

Одним из самых ярких моментов последнего выпуска шоу «Голос країни 7» стало выступление Кати Еременко – загадочной участницы команды Потапа. Несмотря на свой талант, девушка считает себя непривлекательной и скрывает лицо под вуалью. Выйдя на сцену проекта, Катя исполнила популярный хит Youssou N'Dour «7 Seconds». Во время эмоционального выступления она сорвала с себя вуаль и показала всему залу и зрителям лицо.
Джамала узнала в участнице солистку украинского проекта Dakooka. «Это невероятно интересная новая музыка, которую вы сами пишете», – отметила Джамала.
После того как Катя исполнила фрагмент своей сольной песни, Потап обратился к ней: «Я не буду тебя сажать на стул не потому, что ты недостойна. Я хочу тебя оградить от сложного соревнования, хочу, чтобы ты посвятила себя своей сольной карьере. Это называется "уйти с триумфом"!»
Напомню, что Тина Кароль прокомментировала конфликт со Светланой Лободой, который возник после эфира передачи.
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