Загадочная участница шоу «Голос країни 7» открыла свое лицо

Джамала узнала в участнице солистку украинского проекта Dakooka. «Это невероятно интересная новая музыка, которую вы сами пишете», – отметила Джамала.

После того как Катя исполнила фрагмент своей сольной песни, Потап обратился к ней: «Я не буду тебя сажать на стул не потому, что ты недостойна. Я хочу тебя оградить от сложного соревнования, хочу, чтобы ты посвятила себя своей сольной карьере. Это называется "уйти с триумфом"!»