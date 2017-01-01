Зачем смотреть «UA: Суспільне мовлення» и при чем здесь киберпанк

Однако не все так радужно, если взглянуть на проект с другой стороны, ведь по сути он представляет из себя закрытую и комфортную экосистему с четким курсом. Именно поэтому в качестве приглашенных гостей в социальных и исторических программах не участвуют люди из оппозиционного лагеря с отличной от «Суспільного» точкой зрения. Это лишает программы скандальности, а также возможности осмысления мира во всем его разнообразии и многослойности. В студиях собираются удобные люди, которые в неторопливой и уютной обстановке говорят удобные вещи. Из-за этого возникает ощущение, что весь проект – это огромная пропагандистская машина, в которую нельзя пробраться без прохождения жесткой системы фильтрации.

Нужно отдать должное: передачи даже в своей «гостевой» закрытости получаются интересными из-за правильных вопросов и интересных тем. Но такая изоляция рано или поздно может привести к социальной депривации и потере трезвого взгляда на реальность – когда мир перестает играть оттенками красок и превращается в черно-белое полотно с четким разделением по ряду критериев без оглядки на детали и нюансы.