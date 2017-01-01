ТЕЛЕКРИТИКА

Зачем смотреть «UA: Суспільне мовлення» и при чем здесь киберпанк

Дуся

2817 год. Киев. По аэротрассе Крещатик – Дистрикт Красный Хутор, блестя на солнце хромированной крышей, медленно плывет воздушная повозка с охапками наносена. По радио звучит 149 альбом группы Ocean of Elza, в которой поет 14 реинкарнация шестого президента страны – Святослав Вакарчук, ежегодный лауреат всех музыкальных премий. На охапках наносена скромно восседает седоусый Кобзарь 91/2030 из Киевского Кобзарского Цеха. Его ноги босы, и он латает электросмолой изношенные за 30 лет странствий «лычаки». Старенький мини-дрон, выданный Цехом под расписку, перелетает с плеча на плечо и держит в своих механических лапках дымящуюся трубку и флягу с безалкогольной горилкой – фамильные артефакты, напоминание об аналоговом прошлом.


Сегодня у Кобзаря спецзаказ. Семья Кайдашей пригласила его в Нью-Кагарлык, чтобы послушать о героическом телевизионном прошлом Украины. Дело в том, что Кайдаш в своем погребе среди банок натурального компота и клубничного варенья нашел древний манускрипт – флешку, на которой обнаружилось множество необъяснимых и удивительных вещей. Флешку он бережно передал на хранение в Музей Национальной Киберпамяти, но увиденное возбудило в нем невероятный интерес. И он вызвал Кобзаря 91/2030 для того, чтобы тот объяснил, что же это за таинственная организация далекого прошлого – «UA: Суспільне мовлення».

Поев настоящих вареников с синтетическим борщом и удобно расположившись на печи, Кобзарь оглядывает комнату. Вся семья Кайдаша в сборе, включая их детей-репликантов. Отпив из фляги и сморщившись, Кобзарь нажимает кнопку на своем запястье – и из его ладоней появляется голографическая бандура. Он разминает пальцы и начинает повествование.

Когда-то давным-давно, когда Украинская империя не была такой могущественной, журналисты – влиятельными и уважаемыми, а телевидение погрязло в борьбе между несколькими крупными нанокорпорациями, появился Человек, который решил все изменить. Это сейчас телевидение является общим для всех, вне зависимости от того, в какой Империи находится зритель, но раньше все было по-другому. Долго и пристально вглядывался Человек в Запад и размышлял о том, каким должно быть телерадиовещание в стране, ждал часа, когда же он сможет поставить подпись для того, чтобы создать настоящую телерадиовещательную корпорацию по типу ВВС и CNN. Звали этого человека Петр Порошенко. Именно он был пятым президентом Украины до того, как им стал Святослав Вакарчук. И его мечта сбылась – он смог создать первого украинского независимого медиагиганта.

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Фото: www.1tv.com.ua

«У нас есть его портрет!» – выкрикивает внезапно робот-котенок. Кобзарь улыбается и выводит портрет Петра Порошенко из своей внутренней памяти через голографические сенсоры. Вся семья ахает от восторга, а у киберпопугая от переизбытка чувств перегорает микросхема.

Да. Благодаря ему был перезапущен забытый даже в свое время телеканал УТ-1 и превращен в нечто по-настоящему новое, интересное и молодежное, а не рассчитанное на пенсионеров – ваших прапрапрабабушек. Но вам, наверное, не очень интересно слушать о производственной и бюрократической геенне, в которой изначально оказался проект, правда?

«Нееееет!» – хором восклицает семья.

Правильно. Лучше я загружу в ваши импланты facebook-посты генпродюсера Татьяны Кисельчук. Это единственная сохранившаяся на сегодня хроника тех событий. Только установлю фильтрацию некоторых слов. И да, не добавляйте их в свои словари. Никогда.

Кобзарь проводит несколько манипуляций. Мини-дрон в это время подкуривает ему трубку.

«Гораздо интереснее послушать, что же смотрели ваши предки, правда?» – спрашивает Кобзарь.

«Дааааа!» – восклицает семья, а младшая дочка-репликант подползает ближе к печи.

«Ну слушайте же!» – затягивается трубкой Кобзарь и выпускает изо рта облачко дыма в виде перечеркнутого логотипа BBC.

«Раздевалка»

Эта передача была посвящена разным украинским спортсменам. Она не только позволяла зрителю узнать о них (ведь о спортсменах, кроме братьев Кличко, Александра Усика и еще нескольких человек, никто в стране даже не знал, а имена олимпийских победителей забывались через пару дней после побед и поражений), но и раскрывала украинских спортсменов как личностей, давала им возможность высказывания, а не демонстрации своих физических способностей. К тому же зритель мог узнать о том, что происходит в украинском спорте – как он функционирует и какие там существуют интриги.

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Фото здесь и далее: 1tv.com.ua

«Сложный разговор»

У внимательной и опасной ведущей Инны Борзило было хобби: в ток-шоу «Сложный разговор» она обожала коллекционировать оговорки и демагогические приемы разных политиков и публичных личностей. Инна не стеснялась задавать неудобные вопросы и настаивать на ответах, тем самым выводя так называемых Первых Лиц на чистую воду, а пресс-службы своих жертв доводить до истерик.

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«Война и мир»

В темной как ночь студии ведущий Юрий Макаров и режиссер Евгений Степаненко с приглашенным в эту обитель ужаса гостем рассуждают на болезненные темы войны и ее последствий для страны и обсуждают события, которые происходят в Украине в принципе. Но зачастую гости всегда удобны и разделяют точку зрения ведущих (либо же не противоречат ей), что лишает ток-шоу остроты и превращает его в колыбель одной определенной мысли.

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«Наши деньги», «Следствие: инфо», «Схемы»

Почему сейчас нет коррупции в Украине? Потому что благодаря Темпоральной полиции мы можем отслеживать мыслишки тех, кто хочет нам навредить. Но раньше все было совсем иначе, и о вредителях можно было узнать только от журналистов. Вот и на «UA: Суспільне мовлення» в нужный для страны час появились три разные передачи, объединенные одной темой – расследованиями коррупционных схем, откатов и разных других действий, совершаемых ради собственной выгоды различными статусными людьми. Одних зрителей эти передачи обессиливали, превращая весь окружающий мир в полную победу зла над добром, а других, наоборот, вдохновляли на борьбу и общественную активность.

«Первая полоса» («Перша шпальта»)

Тогда, в 2017 году (и еще долго после него), деньги в Украине значили очень много. Это сейчас у нас все производится в свое удовольствие и обменивается при желании на что-то особенное, нет ни богатых, ни бедных. Но в те времена все товары и услуги обменивались на деньги, а люди были озабочены деньгами и их приумножением. Вот о том, что такое деньги в Украине и как прийти к нашему сегодняшнему благоденствию, эта программа и рассказывала.

Внезапно Кобзарь почувствовал, как к его инфопамяти подключается троюродная тетка Кайдаша.
«Только не этот каталог!» – закричал он, но было поздно, женщина рухнула на пол без сознания.
«Что случилось?» – спросил Кайдаш.
«Дешифратор Чубинского сгорел начисто, – грустно ответил Кобзарь. – Она пыталась расшифровать название шоу Майкла Щура "#@)₴?$0"».
«Ладно, потом починим тетушку», – сказал Кайдаш и подкинул в топку печи голографических дров.

«#@)₴?$0»

В то жуткое время мало кто мог с юмором относиться к существующему порядку. Однако Майклу Щуру это удавалось в той или иной степени. Конечно, тогда и люди были попроще, и окружающая обстановка истощала моральный и культурный дух. Но в этом шоу была добрая и немного ласковая язвительность, которая, в отличие от других юмористических и ориентированных на политический юмор программ того времени, не выпивала все силы до конца, а местами, наоборот, даже прибавляла.

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«ЧереЩур»

Но другое шоу Майкла Щура «ЧереЩур», построенное по типу вечерних шоу Дэвида Леттермана и Джимми Фэллона, не могло похвастаться яркостью. Дуся Катасонова, старейший на сегодняшний день медиаэксперт, уже тогда описала свои впечатления, которые я загружу в ваш блок памяти по этой ссылке.

«Как смотреть кино»

Модный молодой человек в татуировках с немигающим взглядом уже покойного Чарльза Мэнсона, дикцией робота и неконтролируемыми движениями рук по имени Лукьян Галкин очень интересно рассказывал о разных фильмах. Он не пересказывал сюжет, а подходил к кинокартинам культурологически, раскрывая различные культурные слои и действительно обучая искусству не упускать важные символы и детали в безграничном мире «искусства для ленивых» – кинематографе.

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«Лайфхак на украинском»

Было и скетч-шоу, направленное на изучение украинского языка. Очень приятный и правильный молодой человек по имени Дмитрий Хоркин делал это на примерах из жизни двух не очень приятных молодых людей – вечно недовольной жизнью Олеси и наивного Богдана. При легкой подаче скетч-шоу иногда оставляло невыносимо тяжелый эмоциональный осадок, поскольку некоторые сюжеты были построены на негативной «химии» – на постоянных ссорах и обидах двух главных героев.

«Культурная афиша здорового человека»

Многие ждали, но никак не могли дождаться нормальной телевизионной культурной афиши, которая охватывала бы не только столичные, но и региональные культурные феномены и события страны. И наоборот – тот, кто никогда не следил за культурой своего города, получал возможность узнать о ней прямо с экрана телевизора от стильной, бойкой и почти лысой ведущей Анастасии Шевченко, которую было немного боязно не послушаться.

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«Рассекреченная история»

Как говорил первый Цицерон (до того, как мы воскресили второго в 2145-м), «история – свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель жизни, вестник старины». И, конечно же, без исторического образовательного проекта такой гигант, как «UA: Суспільне мовлення», обойтись не имел ни возможности, ни права. Александр Зинченко и его команда погружают зрителя в исторические перипетии с дальнейшим их обсуждением вместе с украинскими историками. Однако эту передачу ни в коем случае нельзя было смотреть ностальгирующим по СССР.

«Книга.UA»

Пожалуй, никогда еще на украинском телевидении так не пропагандировался культ чтения, как в том далеком 2017 году. Именно чтению и книгам была посвящена отдельная программа, благодаря которой зритель мог сбежать в страну чужих фантазий (если, конечно, у него хватило бы денег на книжку).

«Свет. Религия и общество»

Дискуссионный кружок на важные и острые социальные темы, пропущенные через призму священнослужителей. Как священники относятся к легализации оружия, что делать с домашним насилием и церковной коррупцией? Делегаты различных религий и религиозных конфессий, разбавленные журналистами и различными экспертами, делятся своими точками зрения на социальные проблемы. Такой угол зрения должен сблизить представителей материальных и духовных наук и нащупать консенсус в вопросах здравого смысла. Шоу на тот момент смотрелось скучновато, поскольку никто не хотел никому вцепиться в глотку или хотя бы выплеснуть стакан воды в лицо, однако это и выделяло его по поведенческим факторам среди программ других каналов.

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«Фольк-music»

Передача, которая должна найти музыкальную идентичность страны, но находит ее почему-то, исключительно в однообразных народных коллективах из разных регионов Украины. Народная музыка при многократном прослушивании отправила работать в село не одного жителя мегаполиса и успешного стартапера. По-настоящему пугающая передача, которая оставляла впечатление, будто украинская музыка – это на самом деле одежда, в которую завернуты полностью все участники программы, и от количества цветов которой можно было с легкостью получить ожог сетчатки.

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«Поколение Z»

«Нежный возраст» тоже не был обделен отдельной программой. Подростки и дети могли обучиться жить без смартфона или получить поддержку и удаленный сеанс психоанализа – каждому по потребностям. В условиях фактически полного отсутствия подобного контента на украинском телевидение эта передача была настоящим открытием, хотя слегка и отдавала нафталином.

«Кто в доме хозяин?»

Даже животных и тех не обделили отдельной передачей. Психология, история происхождения разных зверей, секреты ухода и лайфхаки – рай для тех, кто любит животных больше, чем людей. При съемках ни одна рыбка не всплыла брюхом вверх.

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«Первый на селе»

Взгляд на часто игнорируемую, но (как оказалось) богатую культуру украинского села, которое находится (судя по некоторым выпускам) больше в «злыднях», чем в счастье. С учетом того, что о происходящем в селах зритель мог узнать из статистических данных или совсем уж громких сюжетов других СМИ, программа тоже стала интересным открытием, в частности, для городского жителя.

«Вечер судьбы» («Надвечір'я долі»)

Эта передача была посвящена пожилым и старым людям, которые рассказывали о том, как они прожили свою жизнь. Передачу можно было рассматривать как документ эпохи из первых уст, а с другой стороны, она создавала ощущение того, что в пожилом возрасте жизнь только начинается.

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«А что, она заканчивалась?» – пропищал маленький мальчик.
«Да, раньше жизнь заканчивалась, – ответил Кобзарь. – Это сейчас мы бессмертны и у нас нет никаких конфликтов и войн. Вы даже таких слов не знаете. Но тогда все было совсем по-другому».
«Так скажите, а какое ощущение от «UA: Суспільне мовлення» в целом у вас возникло?» – спросил старший сын Кайдаша, молодой человек 150 лет от роду с гладкой кожей, сильными руками и умными глазами.

Кобзарь 91/2030 задумался. В доме наступила такая тишина, что было слышно, как под потолком гудят электрокомары, а в углу скребется прото-кибер-мышь. Кобзарь отключил голограммы и визуализации и внимательно посмотрел на своих слушателей. Где-то на болотах квакнула робожаба – и Кобзарь начал заключительную часть своего повествования.

UA: Суспільне мовлення» – проект, безусловно, масштабный. Пожалуй, ни на одном из телеканалов нет такого разнообразия контента. В отличие от торопливых, истерических и нервных передач своих конкурентов, динамика каждой программы здесь четко продумана для того, чтобы доступно и понятно донести основную мысль. Монтаж, визуальная составляющая и общая неторопливость (а также продолжительность каждой программы – до 50 минут) создают доверительную атмосферу между ведущими и зрителями.

Проект обладает очень сильной культурной и социальной составляющей. Не каждый канал может похвастаться таким количеством охваченных тем и сюжетов, как и новым поколением харизматичных телеведущих, которые привлекут новую, молодую аудиторию и откроют некоторые секреты современного мира аудитории старой. При этом, внятно разжевывая и попадая прямо в рот зрителю, динамика каждой программы не меняется.

Однако не все так радужно, если взглянуть на проект с другой стороны, ведь по сути он представляет из себя закрытую и комфортную экосистему с четким курсом. Именно поэтому в качестве приглашенных гостей в социальных и исторических программах не участвуют люди из оппозиционного лагеря с отличной от «Суспільного» точкой зрения. Это лишает программы скандальности, а также возможности осмысления мира во всем его разнообразии и многослойности. В студиях собираются удобные люди, которые в неторопливой и уютной обстановке говорят удобные вещи. Из-за этого возникает ощущение, что весь проект – это огромная пропагандистская машина, в которую нельзя пробраться без прохождения жесткой системы фильтрации.

Нужно отдать должное: передачи даже в своей «гостевой» закрытости получаются интересными из-за правильных вопросов и интересных тем. Но такая изоляция рано или поздно может привести к социальной депривации и потере трезвого взгляда на реальность – когда мир перестает играть оттенками красок и превращается в черно-белое полотно с четким разделением по ряду критериев без оглядки на детали и нюансы.

«А почему вы говорите в настоящем времени?» – вдруг задал вопрос Кайдаш.

«А правда, и почему?» – повернулся в мою сторону Кобзарь.

И я проснулась.

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