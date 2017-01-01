Зачем смотреть «UA: Суспільне мовлення» и при чем здесь киберпанк

2817 год. Киев. По аэротрассе Крещатик – Дистрикт Красный Хутор, блестя на солнце хромированной крышей, медленно плывет воздушная повозка с охапками наносена. По радио звучит 149 альбом группы Ocean of Elza, в которой поет 14 реинкарнация шестого президента страны – Святослав Вакарчук, ежегодный лауреат всех музыкальных премий. На охапках наносена скромно восседает седоусый Кобзарь 91/2030 из Киевского Кобзарского Цеха. Его ноги босы, и он латает электросмолой изношенные за 30 лет странствий «лычаки». Старенький мини-дрон, выданный Цехом под расписку, перелетает с плеча на плечо и держит в своих механических лапках дымящуюся трубку и флягу с безалкогольной горилкой – фамильные артефакты, напоминание об аналоговом прошлом.
Когда-то давным-давно, когда Украинская империя не была такой могущественной, журналисты – влиятельными и уважаемыми, а телевидение погрязло в борьбе между несколькими крупными нанокорпорациями, появился Человек, который решил все изменить. Это сейчас телевидение является общим для всех, вне зависимости от того, в какой Империи находится зритель, но раньше все было по-другому. Долго и пристально вглядывался Человек в Запад и размышлял о том, каким должно быть телерадиовещание в стране, ждал часа, когда же он сможет поставить подпись для того, чтобы создать настоящую телерадиовещательную корпорацию по типу ВВС и CNN. Звали этого человека Петр Порошенко. Именно он был пятым президентом Украины до того, как им стал Святослав Вакарчук. И его мечта сбылась – он смог создать первого украинского независимого медиагиганта.
Да. Благодаря ему был перезапущен забытый даже в свое время телеканал УТ-1 и превращен в нечто по-настоящему новое, интересное и молодежное, а не рассчитанное на пенсионеров – ваших прапрапрабабушек. Но вам, наверное, не очень интересно слушать о производственной и бюрократической геенне, в которой изначально оказался проект, правда?
Правильно. Лучше я загружу в ваши импланты facebook-посты генпродюсера Татьяны Кисельчук. Это единственная сохранившаяся на сегодня хроника тех событий. Только установлю фильтрацию некоторых слов. И да, не добавляйте их в свои словари. Никогда.
«Гораздо интереснее послушать, что же смотрели ваши предки, правда?» – спрашивает Кобзарь.
«Дааааа!» – восклицает семья, а младшая дочка-репликант подползает ближе к печи.
«Ну слушайте же!» – затягивается трубкой Кобзарь и выпускает изо рта облачко дыма в виде перечеркнутого логотипа BBC.
«Раздевалка»
Эта передача была посвящена разным украинским спортсменам. Она не только позволяла зрителю узнать о них (ведь о спортсменах, кроме братьев Кличко, Александра Усика и еще нескольких человек, никто в стране даже не знал, а имена олимпийских победителей забывались через пару дней после побед и поражений), но и раскрывала украинских спортсменов как личностей, давала им возможность высказывания, а не демонстрации своих физических способностей. К тому же зритель мог узнать о том, что происходит в украинском спорте – как он функционирует и какие там существуют интриги.
«Сложный разговор»
У внимательной и опасной ведущей Инны Борзило было хобби: в ток-шоу «Сложный разговор» она обожала коллекционировать оговорки и демагогические приемы разных политиков и публичных личностей. Инна не стеснялась задавать неудобные вопросы и настаивать на ответах, тем самым выводя так называемых Первых Лиц на чистую воду, а пресс-службы своих жертв доводить до истерик.
«Война и мир»
В темной как ночь студии ведущий Юрий Макаров и режиссер Евгений Степаненко с приглашенным в эту обитель ужаса гостем рассуждают на болезненные темы войны и ее последствий для страны и обсуждают события, которые происходят в Украине в принципе. Но зачастую гости всегда удобны и разделяют точку зрения ведущих (либо же не противоречат ей), что лишает ток-шоу остроты и превращает его в колыбель одной определенной мысли.
«Наши деньги», «Следствие: инфо», «Схемы»
Почему сейчас нет коррупции в Украине? Потому что благодаря Темпоральной полиции мы можем отслеживать мыслишки тех, кто хочет нам навредить. Но раньше все было совсем иначе, и о вредителях можно было узнать только от журналистов. Вот и на «UA: Суспільне мовлення» в нужный для страны час появились три разные передачи, объединенные одной темой – расследованиями коррупционных схем, откатов и разных других действий, совершаемых ради собственной выгоды различными статусными людьми. Одних зрителей эти передачи обессиливали, превращая весь окружающий мир в полную победу зла над добром, а других, наоборот, вдохновляли на борьбу и общественную активность.
«Первая полоса» («Перша шпальта»)
Тогда, в 2017 году (и еще долго после него), деньги в Украине значили очень много. Это сейчас у нас все производится в свое удовольствие и обменивается при желании на что-то особенное, нет ни богатых, ни бедных. Но в те времена все товары и услуги обменивались на деньги, а люди были озабочены деньгами и их приумножением. Вот о том, что такое деньги в Украине и как прийти к нашему сегодняшнему благоденствию, эта программа и рассказывала.
«#@)₴?$0»
В то жуткое время мало кто мог с юмором относиться к существующему порядку. Однако Майклу Щуру это удавалось в той или иной степени. Конечно, тогда и люди были попроще, и окружающая обстановка истощала моральный и культурный дух. Но в этом шоу была добрая и немного ласковая язвительность, которая, в отличие от других юмористических и ориентированных на политический юмор программ того времени, не выпивала все силы до конца, а местами, наоборот, даже прибавляла.
«ЧереЩур»
Но другое шоу Майкла Щура «ЧереЩур», построенное по типу вечерних шоу Дэвида Леттермана и Джимми Фэллона, не могло похвастаться яркостью. Дуся Катасонова, старейший на сегодняшний день медиаэксперт, уже тогда описала свои впечатления, которые я загружу в ваш блок памяти по этой ссылке.
«Как смотреть кино»
Модный молодой человек в татуировках с немигающим взглядом уже покойного Чарльза Мэнсона, дикцией робота и неконтролируемыми движениями рук по имени Лукьян Галкин очень интересно рассказывал о разных фильмах. Он не пересказывал сюжет, а подходил к кинокартинам культурологически, раскрывая различные культурные слои и действительно обучая искусству не упускать важные символы и детали в безграничном мире «искусства для ленивых» – кинематографе.
«Лайфхак на украинском»
Было и скетч-шоу, направленное на изучение украинского языка. Очень приятный и правильный молодой человек по имени Дмитрий Хоркин делал это на примерах из жизни двух не очень приятных молодых людей – вечно недовольной жизнью Олеси и наивного Богдана. При легкой подаче скетч-шоу иногда оставляло невыносимо тяжелый эмоциональный осадок, поскольку некоторые сюжеты были построены на негативной «химии» – на постоянных ссорах и обидах двух главных героев.
«Культурная афиша здорового человека»
Многие ждали, но никак не могли дождаться нормальной телевизионной культурной афиши, которая охватывала бы не только столичные, но и региональные культурные феномены и события страны. И наоборот – тот, кто никогда не следил за культурой своего города, получал возможность узнать о ней прямо с экрана телевизора от стильной, бойкой и почти лысой ведущей Анастасии Шевченко, которую было немного боязно не послушаться.
«Рассекреченная история»
Как говорил первый Цицерон (до того, как мы воскресили второго в 2145-м), «история – свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель жизни, вестник старины». И, конечно же, без исторического образовательного проекта такой гигант, как «UA: Суспільне мовлення», обойтись не имел ни возможности, ни права. Александр Зинченко и его команда погружают зрителя в исторические перипетии с дальнейшим их обсуждением вместе с украинскими историками. Однако эту передачу ни в коем случае нельзя было смотреть ностальгирующим по СССР.
«Книга.UA»
Пожалуй, никогда еще на украинском телевидении так не пропагандировался культ чтения, как в том далеком 2017 году. Именно чтению и книгам была посвящена отдельная программа, благодаря которой зритель мог сбежать в страну чужих фантазий (если, конечно, у него хватило бы денег на книжку).
«Свет. Религия и общество»
Дискуссионный кружок на важные и острые социальные темы, пропущенные через призму священнослужителей. Как священники относятся к легализации оружия, что делать с домашним насилием и церковной коррупцией? Делегаты различных религий и религиозных конфессий, разбавленные журналистами и различными экспертами, делятся своими точками зрения на социальные проблемы. Такой угол зрения должен сблизить представителей материальных и духовных наук и нащупать консенсус в вопросах здравого смысла. Шоу на тот момент смотрелось скучновато, поскольку никто не хотел никому вцепиться в глотку или хотя бы выплеснуть стакан воды в лицо, однако это и выделяло его по поведенческим факторам среди программ других каналов.
«Фольк-music»
Передача, которая должна найти музыкальную идентичность страны, но находит ее почему-то, исключительно в однообразных народных коллективах из разных регионов Украины. Народная музыка при многократном прослушивании отправила работать в село не одного жителя мегаполиса и успешного стартапера. По-настоящему пугающая передача, которая оставляла впечатление, будто украинская музыка – это на самом деле одежда, в которую завернуты полностью все участники программы, и от количества цветов которой можно было с легкостью получить ожог сетчатки.
«Поколение Z»
«Нежный возраст» тоже не был обделен отдельной программой. Подростки и дети могли обучиться жить без смартфона или получить поддержку и удаленный сеанс психоанализа – каждому по потребностям. В условиях фактически полного отсутствия подобного контента на украинском телевидение эта передача была настоящим открытием, хотя слегка и отдавала нафталином.
«Кто в доме хозяин?»
Даже животных и тех не обделили отдельной передачей. Психология, история происхождения разных зверей, секреты ухода и лайфхаки – рай для тех, кто любит животных больше, чем людей. При съемках ни одна рыбка не всплыла брюхом вверх.
«Первый на селе»
Взгляд на часто игнорируемую, но (как оказалось) богатую культуру украинского села, которое находится (судя по некоторым выпускам) больше в «злыднях», чем в счастье. С учетом того, что о происходящем в селах зритель мог узнать из статистических данных или совсем уж громких сюжетов других СМИ, программа тоже стала интересным открытием, в частности, для городского жителя.
«Вечер судьбы» («Надвечір'я долі»)
Эта передача была посвящена пожилым и старым людям, которые рассказывали о том, как они прожили свою жизнь. Передачу можно было рассматривать как документ эпохи из первых уст, а с другой стороны, она создавала ощущение того, что в пожилом возрасте жизнь только начинается.
UA: Суспільне мовлення» – проект, безусловно, масштабный. Пожалуй, ни на одном из телеканалов нет такого разнообразия контента. В отличие от торопливых, истерических и нервных передач своих конкурентов, динамика каждой программы здесь четко продумана для того, чтобы доступно и понятно донести основную мысль. Монтаж, визуальная составляющая и общая неторопливость (а также продолжительность каждой программы – до 50 минут) создают доверительную атмосферу между ведущими и зрителями.
Проект обладает очень сильной культурной и социальной составляющей. Не каждый канал может похвастаться таким количеством охваченных тем и сюжетов, как и новым поколением харизматичных телеведущих, которые привлекут новую, молодую аудиторию и откроют некоторые секреты современного мира аудитории старой. При этом, внятно разжевывая и попадая прямо в рот зрителю, динамика каждой программы не меняется.
Однако не все так радужно, если взглянуть на проект с другой стороны, ведь по сути он представляет из себя закрытую и комфортную экосистему с четким курсом. Именно поэтому в качестве приглашенных гостей в социальных и исторических программах не участвуют люди из оппозиционного лагеря с отличной от «Суспільного» точкой зрения. Это лишает программы скандальности, а также возможности осмысления мира во всем его разнообразии и многослойности. В студиях собираются удобные люди, которые в неторопливой и уютной обстановке говорят удобные вещи. Из-за этого возникает ощущение, что весь проект – это огромная пропагандистская машина, в которую нельзя пробраться без прохождения жесткой системы фильтрации.
Нужно отдать должное: передачи даже в своей «гостевой» закрытости получаются интересными из-за правильных вопросов и интересных тем. Но такая изоляция рано или поздно может привести к социальной депривации и потере трезвого взгляда на реальность – когда мир перестает играть оттенками красок и превращается в черно-белое полотно с четким разделением по ряду критериев без оглядки на детали и нюансы.
«А почему вы говорите в настоящем времени?» – вдруг задал вопрос Кайдаш.
«А правда, и почему?» – повернулся в мою сторону Кобзарь.