Зачем смотреть новый сезон шоу «Голос. Дети»

Во-первых, как оказалось, на участие в шоу было подано около трех тысяч заявок. В этом сезоне каждый тренер возьмет себе по 12 детей, а не по 18, как было раньше. Участники будут бороться за звание «детского голоса страны», а потом победителю запишут песню и клип.

"Цель нашей программы мотивировать людей и дети хорошо вдохновляют нас. Мы видим наше будущее. В этом году у нас особые участники. Это невероятно умные дети. Они самородки, композиторы и философы", — говорит креативный продюсер 1+1 Владимир Завадюк.