Зачем смотреть новый сезон шоу «Голос. Дети»

В это воскресенье, 5 ноября, на телеканале «1+1» состоится премьера четвертого сезона шоу «Голос. Дети». А я тем временем посмотрела первый эпизод и теперь расскажу, зачем все это вам.
Подробности нового сезона
Во-первых, как оказалось, на участие в шоу было подано около трех тысяч заявок. В этом сезоне каждый тренер возьмет себе по 12 детей, а не по 18, как было раньше. Участники будут бороться за звание «детского голоса страны», а потом победителю запишут песню и клип.
"Цель нашей программы мотивировать людей и дети хорошо вдохновляют нас. Мы видим наше будущее. В этом году у нас особые участники. Это невероятно умные дети. Они самородки, композиторы и философы", — говорит креативный продюсер 1+1 Владимир Завадюк.
Судьи
Впервые в истории украинского «Голоса» будет двойное кресло. Его заняла группа «Время и Стекло».
"Мало кто вообще отчаивался на этот эксперимент сделать двойное кресло. Это достаточно сложно не только с точки зрения его производства, но и драматургии, и взаимоотношения между тренерами. У них даже были ситуации, когда они ссорились из-за того, брать в команду ребенка или нет. Отсаживались друг от друга. Но мы понимали, что нельзя проводить шоу без любимой детской группы", — говорит Заводюк.
Также в шоу остался Монатик и вернулась Наталья Могилевская. Тина Кароль, которая раньше была судьей шоу, сейчас плотно занялась творчеством и в этом сезоне ее не будет.
Стоит отметить, что снова намечается конкуренция между Натальей Могилевской и Надей Дорофеевой, которые уже соревновались в шоу «Танцы со звездами». Там триумфовала более опытная участница.
"У нас в этом сезоне конкуренция старой, легендарной школы и молодой. За этим тоже будет интересно смотреть, кто же победит", — отмечает креативный продюсер.
Участники
"Вас ждет встреча с невероятной десятилетней девочкой, которая даст фору любому артисту не только в нашей стране. Я уверен, что мы откопали настоящий самородок. Это будущая суперзвезда, а видео с ее участием станет миллионником не только в Украине", — говорит Владимир Заводюк перед тем, как показать первый эфир.
И он прав. Вопрос с победителем практически решен. Мало кто сможет посоревноваться с главным открытием сезона. Девочкой, которая покорила всех судей в первые же секунды. Кстати, судьи тоже считают ее главной фавориткой, а видео с ее участием предрекают миллионные просмотры. "Видео с тобой посмотрят миллионы людей", — говорит Позитив из «Время и стекло». "Да что там видео, это наша настоящая мегазвезда", — продолжает Надя Дорофеева.
Стоит ли смотреть
Понятное дело, что шоу, которое имеет четыре сезона, уже обладает большой и верной аудиторией. Однако всегда приходится думать о том, как ее сохранить, как расширить. В этом сезоне мало революционных новшеств. Вряд ли количество участников как-то повлияет на рейтинги. Тут можно надеется только на то, что новых зрителей привлекут «Время и Стекло» и Наталья Могилевская.
Для преданных же фанатов «Голоса» все осталось по классике, за которую шоу и любят. Здесь и драматургия выбора, и переживание за участников (серьезно, обратите внимание на пацана из села), и просто великолепные вокальные данные детей.
«Если ты хочешь выиграть, то тебе ко мне»
Судьи в перерывах общаются между собой и пытаются шутить, но не всегда это получается действительно смешно. Хотя в моменты, когда стоит переманить участника на свою сторону, они извращаются любыми способами и за этим интересно наблюдать:
— Вы любите экспериментировать, а за экспериментами это ко мне в команду, — говорит Монатик.
— Да, правда, но если ты хочешь выиграть, то тебе ко мне, — отвечает Могилевская.
Видно, что судьи серьезно относятся к своей работе и настроены только на победу, поэтому безумно радуются, когда ребенок делает выбор в их пользу. "Я так счастлив, это очень круто. Спасибо, что выбрали меня", — кричит Монатик, бегая по залу и обнимая своих коллег.
Когда же к ребенку никто не поворачивается, они проявляют себя, как чуткие психологи и просят их не расстраиваться, а идти к своей мечте, несмотря ни на что.
Если вы любите песенные талант-шоу и детей, то обязательно посмотрите Голос.Дети. Если вы постоянные зритель рэп-баттлов и интервью Юрия Дудя (или даже Анатолича), то «Голос» вряд ли даст вам то, к чему вы привыкли (только если вы не любитель песенных шоу и детей). В остальном же «Голос. Дети» может стать хорошим способом скоротать воскресный вечер у любимого телевизора.