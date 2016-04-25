Зачем смотреть новый сериал от «1+1» «Хороший парень»

На канале «1+1» 27 марта состоится премьера сериала «Хороший парень».

В нем рассказывается история Олега (Кирилл Дыцевич) и Насти (Валерия Ходос), которые очень любят друг друга. Однажды, выполняя свою журналистскую работу, Настя вынуждена была обороняться от нападок одного мужчины и случайно его убивает. Олег взял всю вину на себя. Отсидел в тюрьме шесть лет. Настя изначально клялась, что поможет любимому выйти досрочно, но не сложилось. Девушка стала тайной женой олигарха и мачехой для его дочери Даши (Анна Кошмал), с которой едва находит общий язык. Вскоре Олег выходит на свободу, случайно знакомится с Дашей и начинает в нее влюбляться. Но тут на пути появляется Настя. Что будет происходить с героями этого любовного треугольника, мы сможем наблюдать, начиная с 27 марта.