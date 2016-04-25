Зачем смотреть новый сериал от «1+1» «Хороший парень»

На канале «1+1» 27 марта состоится премьера сериала «Хороший парень».
В нем рассказывается история Олега (Кирилл Дыцевич) и Насти (Валерия Ходос), которые очень любят друг друга. Однажды, выполняя свою журналистскую работу, Настя вынуждена была обороняться от нападок одного мужчины и случайно его убивает. Олег взял всю вину на себя. Отсидел в тюрьме шесть лет. Настя изначально клялась, что поможет любимому выйти досрочно, но не сложилось. Девушка стала тайной женой олигарха и мачехой для его дочери Даши (Анна Кошмал), с которой едва находит общий язык. Вскоре Олег выходит на свободу, случайно знакомится с Дашей и начинает в нее влюбляться. Но тут на пути появляется Настя. Что будет происходить с героями этого любовного треугольника, мы сможем наблюдать, начиная с 27 марта.
«Кастинг был достаточно тяжелым для нас. И в какой-то момент режиссер Евгений Баранов предложил нам пригласить на пробы Кирилла – этого белорусского самородка, «Мистера Белоруссия» (Дыцевич, кстати, обладатель этого титула). Кирилл встал в пару с Лерой – и действительно все пошло по-другому: возникали персонажи. Пошли эти «волны» и произошла «химия» между артистами. Мы поняли, что этот ансамбль сложился».
«Мне кажется, это настоящий мужчина. Я таких не встречал. Решиться на такой поступок ради любви... Олег был наивным, добрым, любящим человеком. Но после того как лишился свободы, очень изменился и стал взрослым не по годам. Сложно было сыграть человека, который пережил уже не одну жизнь и за шесть лет в тюрьме передумал многое. Вы представляете, что такое сесть в тюрьму, когда ты ничего не сделал?»