Забудьте «Олю», да побыстрее: «Новый канал» и «Квартал 95» готовят нестандартное юмористическое шоу

Что будет, если профессиональные юмористы начнут импровизировать без сценария и предварительных тем? Именно так представляет себе «Новый канал» новое юмористическое ток-шоу, которым будет руководить Евгений Кошевой.
Improv Live Show – совершенно новый для Украины развлекательный формат, подчеркивают в пресс-службе «Нового канала». «Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту. Но! Это очень смешно!» – говорят авторы проекта.
Веселить гостей и зрителей в зале и по ту сторону экрана будут участники проектов студии «Квартал 95»: Роман Мищеряков, Валентин Михиенко, Владимир Шумко и Константин Трембовецкий. Актеры подхватывают предложенную ведущим ситуацию или условия игры и начинают раскручивать тему в рамках определенных правил.
«Все происходящее в программе рождается на сцене, – рассказали авторы и продюсеры проекта Дмитрий Кучмар и Александр Гаенко. – И зрителям, и звездным гостям сразу же становится понятно, что ребята работают без заготовок. Именно благодаря этому атмосфера шоу – абсолютно живые эмоции! Проект создается прямо здесь и прямо сейчас».
К слову, как уточняют создатели проекта, Improve Live Show уже завоевал любовь зрителей как клубный формат. Теперь пришло время «выходить в люди», к более широкой аудитории.
«Ребята выступали с программой еще до того, как мы их заметили, – и это было круто! – поделись авторы. Нам сразу стало понятно, что это готовый ТВ-продукт, но нужен был канал, готовый рискнуть с нами. И рискнул "Новый". После просмотра "пилота", который мы прислали, он дал нам добро, и мы решили делать шоу».
Помимо известных комедиантов в гости к Improv Live Show будут приходить уже знакомые нам звезды телеэкранов, такие как Артем Пивоваров, Сергей и Снежана Бабкины, Дима Коляденко, Владимир Дантес, Анатолий Анатолич.