Забудьте «Олю», да побыстрее: «Новый канал» и «Квартал 95» готовят нестандартное юмористическое шоу

«Все происходящее в программе рождается на сцене, – рассказали авторы и продюсеры проекта Дмитрий Кучмар и Александр Гаенко. – И зрителям, и звездным гостям сразу же становится понятно, что ребята работают без заготовок. Именно благодаря этому атмосфера шоу – абсолютно живые эмоции! Проект создается прямо здесь и прямо сейчас».

К слову, как уточняют создатели проекта, Improve Live Show уже завоевал любовь зрителей как клубный формат. Теперь пришло время «выходить в люди», к более широкой аудитории.

«Ребята выступали с программой еще до того, как мы их заметили, – и это было круто! – поделись авторы. Нам сразу стало понятно, что это готовый ТВ-продукт, но нужен был канал, готовый рискнуть с нами. И рискнул "Новый". После просмотра "пилота", который мы прислали, он дал нам добро, и мы решили делать шоу».

Помимо известных комедиантов в гости к Improv Live Show будут приходить уже знакомые нам звезды телеэкранов, такие как Артем Пивоваров, Сергей и Снежана Бабкины, Дима Коляденко, Владимир Дантес, Анатолий Анатолич.