ТЕЛЕКРИТИКА

Забудьте «Олю», да побыстрее: «Новый канал» и «Квартал 95» готовят нестандартное юмористическое шоу

Дуся

Что будет, если профессиональные юмористы начнут импровизировать без сценария и предварительных тем? Именно так представляет себе «Новый канал» новое юмористическое ток-шоу, которым будет руководить Евгений Кошевой.


Improv Live Show  – совершенно новый для Украины развлекательный формат, подчеркивают в пресс-службе «Нового канала». «Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту. Но! Это очень смешно!» – говорят авторы проекта.

Веселить гостей и зрителей в зале и по ту сторону экрана будут участники проектов студии «Квартал 95»: Роман Мищеряков, Валентин Михиенко, Владимир Шумко и Константин Трембовецкий. Актеры подхватывают предложенную ведущим ситуацию или условия игры и начинают раскручивать тему в рамках определенных правил.

http://images.telekritika.ua/aab1bbda17411e5577a291f0ab5ed96a.jpg;Improv_Live_Show_премьера (2).jpg,http://images.telekritika.ua/926f7182d429eb1894cdde81236b1475.jpg;Improv_Live_Show_премьера (3).jpg,http://images.telekritika.ua/9c969e85111f67fc061db892dc21ff25.jpg;Improv_Live_Show_премьера (7).jpg,http://images.telekritika.ua/6fa260e66009dcc20a08f6ca6fef0501.jpg;Improv_Live_Show_премьера (7_).jpg

«Все происходящее в программе рождается на сцене, – рассказали авторы и продюсеры проекта Дмитрий Кучмар и Александр Гаенко. – И зрителям, и звездным гостям сразу же становится понятно, что ребята работают без заготовок. Именно благодаря этому атмосфера шоу – абсолютно живые эмоции! Проект создается прямо здесь и прямо сейчас».

К слову, как уточняют создатели проекта, Improve Live Show уже завоевал любовь зрителей как клубный формат. Теперь пришло время «выходить в люди», к более широкой аудитории.

«Ребята выступали с программой еще до того, как мы их заметили, – и это было круто! – поделись авторы. Нам сразу стало понятно, что это готовый ТВ-продукт, но нужен был канал, готовый рискнуть с нами. И рискнул "Новый". После просмотра "пилота", который мы прислали, он дал нам добро, и мы решили делать шоу».

Помимо известных комедиантов в гости к Improv Live Show будут приходить уже знакомые нам звезды телеэкранов, такие как Артем Пивоваров, Сергей и Снежана Бабкины, Дима Коляденко, Владимир Дантес, Анатолий Анатолич.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Анастасию Приходько переодели в мальчика ради «Секретного фронта»

Дуся

В седьмом эфире из «Танців» выбыла не самая слабая пара

Популярное на Телекритике



Дуся

Анастасию Приходько переодели в мальчика ради «Секретного фронта»

Дуся

В седьмом эфире из «Танців» выбыла не самая слабая пара

Культура

«Ходоки» и «аватары» в военном детективе «Позывной “Бандерас”»

Бизнес

«Донбасс» Сергея Лозницы прошел квалификацию на участие в борьбе за «Оскар»