«За зраду»: инвалиды АТО требуют лишить Лободу званий и украинского гражданства

«По итогам года украинские СМИ опубликовали информацию о финансовых успехах Светланы Лободы, – пишет автор. – Предательские гастроли принесли ей 1 200 000 долларов, и это не считая закрытых вечеринок российских олигархов. Из этих средств заслуженная артистка Украины не пожертвовала на борьбу с российской агрессией в зоне АТО ни копейки».

«За измену и пренебрежение к украинскому народу просим вас наказать Светлану Лободу, лишив ее почетных званий заслуженной артистки Украины и гражданки Украины», – написано в заявлении.