ТЕЛЕКРИТИКА

«За зраду»: инвалиды АТО требуют лишить Лободу званий и украинского гражданства

Дуся

Видимо, Светлана Лобода порядком разгневала людей своей концертной деятельностью. Так, инвалиды АТО создали петицию на сайте президента Петра Порошенко и требуют лишить певицу звания заслуженной артистки Украины и украинского гражданства.

«Заслуженная артистка Украины Светлана Лобода выступила в России семь раз только за новогодние праздники, – говорится в петиции. – Певица дважды пела на предновогоднем «Огоньке» телеканалов «Музыка первого» и ТВЦ, а в саму новогоднюю ночь дала несколько концертов для российских олигархов в Майами».

На момент публикации этой новости петицию подписали 665 человек из 25 тысяч необходимых. «Заказчик Лободы – владелец Crocus Group Араз Агаларов, который открыто продвигает идею пожизненного правления Путина, и владелец «Бинбанка» Михаил Шишханов, который является племянником самого богатого по версии Forbes россиянина и одного из главных спонсоров войны на Донбассе Михаила Гуцериева», – заявляет автор текста.

«По итогам года украинские СМИ опубликовали информацию о финансовых успехах Светланы Лободы, – пишет автор. – Предательские гастроли принесли ей   1 200 000 долларов, и это не считая закрытых вечеринок российских олигархов. Из этих средств заслуженная артистка Украины не пожертвовала на борьбу с российской агрессией в зоне АТО ни копейки».

 

«За измену и пренебрежение к украинскому народу просим вас наказать Светлану Лободу, лишив ее почетных званий заслуженной артистки Украины и гражданки Украины», – написано в заявлении.

Официальные представители артистки пока никак не прокомментировали появление данной петиции.

Заглавное фото: facebook.com/loboda.official



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