«За зраду»: инвалиды АТО требуют лишить Лободу званий и украинского гражданства

Видимо, Светлана Лобода порядком разгневала людей своей концертной деятельностью. Так, инвалиды АТО создали петицию на сайте президента Петра Порошенко и требуют лишить певицу звания заслуженной артистки Украины и украинского гражданства.
«Заслуженная артистка Украины Светлана Лобода выступила в России семь раз только за новогодние праздники, – говорится в петиции. – Певица дважды пела на предновогоднем «Огоньке» телеканалов «Музыка первого» и ТВЦ, а в саму новогоднюю ночь дала несколько концертов для российских олигархов в Майами».
«По итогам года украинские СМИ опубликовали информацию о финансовых успехах Светланы Лободы, – пишет автор. – Предательские гастроли принесли ей 1 200 000 долларов, и это не считая закрытых вечеринок российских олигархов. Из этих средств заслуженная артистка Украины не пожертвовала на борьбу с российской агрессией в зоне АТО ни копейки».
Официальные представители артистки пока никак не прокомментировали появление данной петиции.
Заглавное фото: facebook.com/loboda.official