За жертву школьных хулиганов вступились звезды, но потом передумали

Мама 11-летнего подростка Китона Джонсона опубликовала видео, на котором мальчик со слезами на глазах рассказывает, как над ним издеваются в школе. Ролик стал вирусным, и за ребенка вступились многие знаменитости, в том числе Крис Эванс, Снуп Догг, Марк Руффало, Кэти Перри, Джастин Бибер и десятки других.
В итоге школьник стал звездой соцсетей, ему на колледж даже начали собирать деньги. Причем инициатором сбора средств стал совершенно посторонний человек.
Однако уже через пару дней многие стали отказываться от поддержки: семью подростка обвинили в расизме. У матери мальчика Кимберли Джонс нашли в Facebook фотографии семьи на фоне флага Конфедерации, который многие в США ассоциируют с идеей превосходства белой расы. Вскоре женщина закрыла доступ к своей странице.
Также в интернете неизвестные начали писать, что, вероятно, с такими взглядами парень сам задирается в школе к детям по расовому признаку, за что заслуженно получает.
И хотя многие скриншоты, как выяснилось позже, являются фейками, для некоторых пользователей этого было достаточно, чтобы засомневаться, стоит ли поддерживать мальчика. Сообщают, что некоторые знаменитости, например, Рианна и Милли Бобби Браун, уже удалили свои посты со словами поддержки в адрес Китона.
Более того, некоторые знаменитости, поддержавшие Джонсона, рассказали, что родственники мальчика просили пожертвовать семье денег. Но, как вскоре выяснилось, аккаунты оказались поддельными и, по словам сестры Китона, они ни от кого не получали никаких средств.
От поддержки Китона отказались не все, и мальчику продолжают присылать ободряющие слова. Некоторые из звезд написали, что взгляды матери не должны отражаться на ребенке.
Фото: etonline.com