За жертву школьных хулиганов вступились звезды, но потом передумали

Мама 11-летнего подростка Китона Джонсона опубликовала видео, на котором мальчик со слезами на глазах рассказывает, как над ним издеваются в школе. Ролик стал вирусным, и за ребенка вступились многие знаменитости, в том числе Крис Эванс, Снуп Догг, Марк Руффало, Кэти Перри, Джастин Бибер и десятки других.

В итоге школьник стал звездой соцсетей, ему на колледж даже начали собирать деньги. Причем инициатором сбора средств стал совершенно посторонний человек.

Однако уже через пару дней многие стали отказываться от поддержки: семью подростка обвинили в расизме. У матери мальчика Кимберли Джонс нашли в Facebook фотографии семьи на фоне флага Конфедерации, который многие в США ассоциируют с идеей превосходства белой расы. Вскоре женщина закрыла доступ к своей странице.