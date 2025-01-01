За киевскую художницу, попавшуюся на плагиате, вступилась «Школа современного искусства»

В тексте говорится, что заимствование изображений - распространенная художественная практика, а художница лишь трансформировала образы из фотографий в живопись. Также авторы поста ссылаются на термин "апроприация", который означает не просто скопировать, но поместить новое произведение в другой контекст, наделить его новыми смыслами.

Оправдание весьма спорное, не находите? Какой контекст Ольга Роенко вкладывала в перерисовку чужих фотографий остается только догадываться, но судя по возмущенным комментариям под постом, апроприация оказалась сосовершенно не убедительным аргументом.