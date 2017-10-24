За фотографа Терри Ричардсона взялась полиция Нью-Йорка

«Я вовсе не мученица и не святая, но если мои слова могут хотя бы как-то помочь тому, чтобы подобное не случилось с кем-то еще, я буду гордиться тем, что сделала», – говорит Бернштейн, объясняя, почему решила публично рассказать эту историю.

Сам Терри Ричардсон отрицает обвинения, заявляя, что все контакты были согласованными.

«Мисс Бернштейн сознательно и охотно позировала во время той съемки, а любые контакты между ней и мистером Ричардсоном происходили по обоюдному согласию», – заявил адвокат фотографа.

Бывший музыкант и друг Бернштейн Крис Грэмлин также подтвердил факт сексуального домогательства в отношении модели.

«Карон сказала мне сразу, в течение 24 часов: «Терри сделал это со мной», – говорит Грэмлин. – Она рыдала».

Терри Ричардсона, известного своими откровенными съемками звезд и политиков, ранее часто обвиняли в сексуальном насилии над моделями. В связи с этим многие крупные издания прекратили сотрудничество с фотографом.

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