Юрко Юрченко пообещал съездить по лицу Дмитрию Шурову

Дело в том, что на сайте СТБ появилось интервью с одним из судей проекта Дмитрием Шуровым. Помимо вопросов о новом сезоне и победителе прошлого журналисты попросили Дмитрия прокомментировать слова Юрия о том, что в следующем сезоне шоу «Х-Фактор» место Шурова займет именно он.

«Юре сейчас надо для начала со своим местом разобраться и хоть какой-нибудь зал собрать как музыканту, чего я ему искренне желаю, – говорит Шуров. – А то он так и останется привлекательным артистом разговорного жанра».

К слову, во время восьмого сезона шоу «Х-Фактор» лидер группы Yurcash неоднократно спорил с Дмитрием Шуровым по поводу подобранного репертуара и выступлений в целом.

Юрко Юрченко ответил оппоненту на своей странице в Facebook, назвав Шурова «пацанчиком-недорокером», и пообещал разобраться с ним при помощи кулаков.