Юрко Юрченко пообещал съездить по лицу Дмитрию Шурову

Если вы думаете, что украинский шоу-бизнес является тихой заводью и здесь ничего не происходит, то ошибаетесь. Участник восьмого сезона шоу «Х-Фактор» и лидер группы Yurcash решил примерить на себя роль гангстера и наехать на Pianoboй за его нелицеприятные слова в адрес некогда популярного певца.
Дело в том, что на сайте СТБ появилось интервью с одним из судей проекта Дмитрием Шуровым. Помимо вопросов о новом сезоне и победителе прошлого журналисты попросили Дмитрия прокомментировать слова Юрия о том, что в следующем сезоне шоу «Х-Фактор» место Шурова займет именно он.
«Юре сейчас надо для начала со своим местом разобраться и хоть какой-нибудь зал собрать как музыканту, чего я ему искренне желаю, – говорит Шуров. – А то он так и останется привлекательным артистом разговорного жанра».
К слову, во время восьмого сезона шоу «Х-Фактор» лидер группы Yurcash неоднократно спорил с Дмитрием Шуровым по поводу подобранного репертуара и выступлений в целом.
Юрко Юрченко ответил оппоненту на своей странице в Facebook, назвав Шурова «пацанчиком-недорокером», и пообещал разобраться с ним при помощи кулаков.
В комментариях к посту мнения разделились. Часть поклонников Юрия стали на сторону звезды 90-х, считая, что Шуров не вправе давать какие-либо советы своим коллегам по цеху. Другие же посчитали высказывание Юрченко хамским и неуместным.
«Для тех, кто не понял, – попытался объяснить свой пост Yurcash. – Мнение Шурова по поводу того, как развивается моя творческая жизнь и почему именно так, мне до ж*пы. Я еду по правой стороне, по центральной дороге (с) и никого не трогаю. Но когда в общедоступном интервью меня кто-то унижает и поливает грязью, будьте готовы отвечать за базар. При всем уважении к музыкальному таланту последнего скажу одно: Шуров – *андон! Поверьте мне, я давно живу».
Со стороны все это выглядит довольно забавным, тем более что в украинском шоу-бизнесе давненько ничего горячего не происходило. Однако все же не хотелось бы, чтобы дело дошло до рукоприкладства. Молодецкую удаль Юрченко лучше бы направить в творчество, ведь Pianoboя каждый может обидеть, а вот собрать концерт – та еще задача.
Это уже не первый конфликт между музыкантами. Ранее сообщалось, что Юрченко якобы обидел сестру Шурова на съемках «Х-Фактора», после чего в социальных сетях пошла перебранка и разбирательства.