Юрий Горбунов засмотрелся на обнаженную грудь Насти Каменских

На фото Каменских прикрывает обнаженную грудь рукой и, судя по геолокации, сделана она была в Италии, где знаменитость сейчас проводит отпуск с продюсером Потапом.

«Настя, зачем такие фото?? Ты красивая, но так открывать все?» – написали фанаты.

«Скоро голая будет фотографироваться, вот раньше она мне нравилась и как певица, и как женщина нормальная была, не такая ш**хазвезда, а сейчас что-то непонятное, что не фото, так раком стоит и не 20 лет уже, даже Дорофеева себя приличнее ведет и при этом выглядит всегда очень сексуально, хоть и одетая», – вспомнила подписчица о другой популярной певице.

«Ты очень сильно поменялась в худшую сторону», – не унимались хейтеры.

Однако среди негативно настроенных фанатов также нашлись и защитники Насти. Одним из восхитившихся красотой певицы оказался телеведущий Юрий Горбунов, который по-достоинству оценил снимок Каменских.

«Уууухххх!!» – коротко написал Горбунов

Однако, злые пользователи тут же напомнили шоумену о том, что это может прочитать супруга Юрия – телеведущая Екатерина Осадчая и тогда ее мужу может не поздоровиться.

За Юрия мы не переживаем, ведь зная характер Кати, можно предположить, что комментарий он делал с позволения супруги, а возможно даже и по ее просьбе. А вот Насте, возможно, и стоит прислушаться к своим подписчикам, ведь для артиста самое важное – это зритель.