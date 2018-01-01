Юрий Дудь не любит расставаться с подарками

«Где мое вино, Дудь?» – именно так начинается пост, размещенный неким Дмитрием с псевдонимом the.me на развлекательном портале Pikabu.ru. А все из-за нежелания популярного интервьюера Юрия Дудя делиться подарками.

Тот, кто следит за каналом Юрия на YouTube, должен знать, что в конце каждого интервью гости дарят журналисту подарки, которые Дудь разыгрывает между своими подписчиками. Обычно он придумывает конкурс и затем выбирает победителя.

Так было и в передаче с российским бизнесменом Олегом Тиньковым, который пообещал в качестве приза бутылку вина стоимостью 1000 евро. Именно ее и выиграл Дмитрий, но так и не дождался, о чем написал пост.

«Всем привет! – пишет Дмитрий. – Расскажу я вам прохладну былину о том, как я у Дудя на его YouTube-канале вино дорогое выиграл. Суть такова: было интервью с Тиньковым, в конце был конкурс – придумать остроумное приветствие для call-центра. В общем, мне улыбнулась удача и я типа стал победителем. Окей. Думаю, ну все, теперь заживу, дорогое вино сделает из меня человека. Списался с Юрием, подтвердил, что я это я, и стал ждать, пока мне отправят долгожданный приз. Начались качели: отправил-не отправил и прочее. Ну, думаю, не будет же чувак с таким рейтингом на канале динамить. Не тут-то было. Прошло уже три месяца, вино я не получил, думаю, уже и не получу.

Привет Дудю и Тинькову. Кто из них в итоге меня продинамил, я так и не понял».

К своему посту победитель также прикрепил скриншоты переписки с Юрией Дудем.