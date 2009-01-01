ТЕЛЕКРИТИКА

«Юра будет дуть, а Толя – надуваться»: как Анатолий Анатолич копирует «вДудя»

Дуся

Одиннадцатого апреля нынешнего года Иван Дорн дал скандальное интервью российскому журналисту Юрию Дудю для канала «вДудь». После этой беседы у Дудя появилась целая армия украинских поклонников. А 7 мая Анатолий Анатолич, на тот момент еще ведущий телеканала «1+1», опубликовал первое интервью с Женей Галичем (O.Torvald) своего авторского проекта  «Зе Интервьюер».

Пользователи сразу же начали сравнивать Анатолича с Дудем, обвинять в плагиате и продолжают это делать по сей день. «НедоДудь», «Дудь на минималках», «Когда хочешь быть как Дудь» – самые мягкие комментарии из волны негативных мнений, которые обрушились на украинского интервьюера.

Почему Юрий Дудь стал мерилом качества интервью, есть ли что-то общее у двух ведущих, действительно ли «Зе Интервьюер» является адаптацией программы «вДудь»  – во всем этом  разбирался Александр Михедов.

Кто такой Дудь?

Тридцатилетний Юрий Дудь – российский журналист и видеоблогер, сделавший впечатляющую карьеру. В журналистике Дудь с 11 лет: в этом возрасте он уже писал заметки для «Юношеской газеты», а в 13 был стажером российской газеты «Сегодня». Через год Дудь стал внештатным корреспондентом в газете «Известия». С 2011-го он возглавляет спортивное издание Sports.ru.

Популярным Юрий стал задолго до «вДудя», запущенного всего пять месяцев назад. На канале «Россия-2» он вел футбольную программу «Удар головой», а на «Матч ТВ» – шоу «Культ тура».

Телевизионный бэкграунд Анатолия Анатолича не менее солидный. C 2009 года на телеканале «М1» и радио «Хит ФМ» выходило его юмористическое шоу «Операция-провокация». В 2012 он вел сразу три проекта – «Вайфайтеры» и «Богиня шопинга» на телеканале ТЕТ и «Добрый вечер» на «1+1». Программе «Сніданку з 1+1», которая принесла ему славу и всенародную любовь, Анатолич отдал четыре года. Кроме того, у него немалый опыт работы на радио – «Happy Ранок» на «Хит ФМ» он вел шесть лет.

Что не так с «Зе Интервьюер»?

В каждом выпуске Анатолич демонстрирует свои фирменные косяки: зажатость, отсутствие эмпатии (в провальном интервью с ONUKA умение чувствовать собеседника – нулевое), импровизаторскую импотенцию, неумение четко сформулировать мысль – качества, абсолютно несовместимые с немалым опытом теле- и радиоведущего.

Если Дудь открыто читает вопросы с айфона, то Анатолич делает это исподтишка, каждый раз отвлекаясь от беседы. Скучные и нелепые вопросы – еще одна фишка ведущего. К примеру, у Монатика он интересуется, как тот мог написать женскую песню и нужно ли для этого становиться бесполым, у Ярмака спрашивает, курит ли он, пьет и занимается ли спортом, а у борца греко-римского стиля Жана Беленюка  пытается узнать, каковы у спортсмена шансы на ринге против Кличко.

Плагиат

На этом оригинальность вопросов заканчивается и начинается их наглое заимствование: козырный вопрос о заработках, кочующий из выпуска в выпуск – о президенте (Дудь – Анатолич), о лучших рэперах России (ДудьАнатолич).

Анатолич также «одолжил» у Дудя традицию дарить вещь участника программы одному из зрителей. Но и здесь креативности хватило только на схему «подарок за ответ на вопрос». Дудь же каждый раз адаптирует задание под героя: после интервью с Тиньковым он просит придумать приветствие для его call-центра, для BadComedian – коронную фразу блогера, в случае с Навальным –  заклинание от коррупции.

Как и у Дудя, в комментариях «Зе Интервьюера» расписан поминутный хронометраж с вопросами каждого выпуска.

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Динамика «Зе Интервьюера» – единственное существенное отличие от статичных интервью Дудя, где герой покидает кресло лишь для нескольких вопросов. Анатолич гуляет с героями, ездит в авто, ходит с ними в «Макдоналдс» и ловит рыбу. Но и здесь все придумано до него: интервью в движении – жанр отнюдь не новый, а история с машиной – адаптация американского шоу Comedians in cars getting coffee.

«Зе Интервьюер» нередко ругают за технические моменты: цветокоррекцию, операторскую работу.

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Слушать критику Анатолич не готов (по крайней мере, в Facebook, где негативные комментарии сразу же удаляют). В YouTube цензуры нет, и под каждым интервью можно найти шквал критики – от легкого троллинга до детального анализа косяков ведущего. Есть у Анатолича и адвокаты, утверждающие, что контент украинской программы «даже лучше», а ведущий «просто не раскачался».

Что имеем?

За три месяца существования передачи Анатолич доказал: солидный опыт «в ящике» – не гарант остроты интервью и наличия таланта интервьюера. Он не дает особых привилегий, кроме узнаваемости и возможности пригласить публичного человека. И пока «Юрий будет дуть», его неудачная украинская подделка будет писать очередное безжизненное интервью.

Коллаж: Назар Шешуряк

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