«Юра будет дуть, а Толя – надуваться»: как Анатолий Анатолич копирует «вДудя»

Одиннадцатого апреля нынешнего года Иван Дорн дал скандальное интервью российскому журналисту Юрию Дудю для канала «вДудь». После этой беседы у Дудя появилась целая армия украинских поклонников. А 7 мая Анатолий Анатолич, на тот момент еще ведущий телеканала «1+1», опубликовал первое интервью с Женей Галичем (O.Torvald) своего авторского проекта «Зе Интервьюер».

Пользователи сразу же начали сравнивать Анатолича с Дудем, обвинять в плагиате и продолжают это делать по сей день. «НедоДудь», «Дудь на минималках», «Когда хочешь быть как Дудь» – самые мягкие комментарии из волны негативных мнений, которые обрушились на украинского интервьюера.

Почему Юрий Дудь стал мерилом качества интервью, есть ли что-то общее у двух ведущих, действительно ли «Зе Интервьюер» является адаптацией программы «вДудь» – во всем этом разбирался Александр Михедов.