«Юра будет дуть, а Толя – надуваться»: как Анатолий Анатолич копирует «вДудя»

Одиннадцатого апреля нынешнего года Иван Дорн дал скандальное интервью российскому журналисту Юрию Дудю для канала «вДудь». После этой беседы у Дудя появилась целая армия украинских поклонников. А 7 мая Анатолий Анатолич, на тот момент еще ведущий телеканала «1+1», опубликовал первое интервью с Женей Галичем (O.Torvald) своего авторского проекта «Зе Интервьюер».
Пользователи сразу же начали сравнивать Анатолича с Дудем, обвинять в плагиате и продолжают это делать по сей день. «НедоДудь», «Дудь на минималках», «Когда хочешь быть как Дудь» – самые мягкие комментарии из волны негативных мнений, которые обрушились на украинского интервьюера.
Почему Юрий Дудь стал мерилом качества интервью, есть ли что-то общее у двух ведущих, действительно ли «Зе Интервьюер» является адаптацией программы «вДудь» – во всем этом разбирался Александр Михедов.
Кто такой Дудь?
Тридцатилетний Юрий Дудь – российский журналист и видеоблогер, сделавший впечатляющую карьеру. В журналистике Дудь с 11 лет: в этом возрасте он уже писал заметки для «Юношеской газеты», а в 13 был стажером российской газеты «Сегодня». Через год Дудь стал внештатным корреспондентом в газете «Известия». С 2011-го он возглавляет спортивное издание Sports.ru.
Популярным Юрий стал задолго до «вДудя», запущенного всего пять месяцев назад. На канале «Россия-2» он вел футбольную программу «Удар головой», а на «Матч ТВ» – шоу «Культ тура».
Телевизионный бэкграунд Анатолия Анатолича не менее солидный. C 2009 года на телеканале «М1» и радио «Хит ФМ» выходило его юмористическое шоу «Операция-провокация». В 2012 он вел сразу три проекта – «Вайфайтеры» и «Богиня шопинга» на телеканале ТЕТ и «Добрый вечер» на «1+1». Программе «Сніданку з 1+1», которая принесла ему славу и всенародную любовь, Анатолич отдал четыре года. Кроме того, у него немалый опыт работы на радио – «Happy Ранок» на «Хит ФМ» он вел шесть лет.
Что не так с «Зе Интервьюер»?
В каждом выпуске Анатолич демонстрирует свои фирменные косяки: зажатость, отсутствие эмпатии (в провальном интервью с ONUKA умение чувствовать собеседника – нулевое), импровизаторскую импотенцию, неумение четко сформулировать мысль – качества, абсолютно несовместимые с немалым опытом теле- и радиоведущего.
Если Дудь открыто читает вопросы с айфона, то Анатолич делает это исподтишка, каждый раз отвлекаясь от беседы. Скучные и нелепые вопросы – еще одна фишка ведущего. К примеру, у Монатика он интересуется, как тот мог написать женскую песню и нужно ли для этого становиться бесполым, у Ярмака спрашивает, курит ли он, пьет и занимается ли спортом, а у борца греко-римского стиля Жана Беленюка пытается узнать, каковы у спортсмена шансы на ринге против Кличко.
Плагиат
На этом оригинальность вопросов заканчивается и начинается их наглое заимствование: козырный вопрос о заработках, кочующий из выпуска в выпуск – о президенте (Дудь – Анатолич), о лучших рэперах России (Дудь – Анатолич).
Анатолич также «одолжил» у Дудя традицию дарить вещь участника программы одному из зрителей. Но и здесь креативности хватило только на схему «подарок за ответ на вопрос». Дудь же каждый раз адаптирует задание под героя: после интервью с Тиньковым он просит придумать приветствие для его call-центра, для BadComedian – коронную фразу блогера, в случае с Навальным – заклинание от коррупции.
Как и у Дудя, в комментариях «Зе Интервьюера» расписан поминутный хронометраж с вопросами каждого выпуска.
Динамика «Зе Интервьюера» – единственное существенное отличие от статичных интервью Дудя, где герой покидает кресло лишь для нескольких вопросов. Анатолич гуляет с героями, ездит в авто, ходит с ними в «Макдоналдс» и ловит рыбу. Но и здесь все придумано до него: интервью в движении – жанр отнюдь не новый, а история с машиной – адаптация американского шоу Comedians in cars getting coffee.
«Зе Интервьюер» нередко ругают за технические моменты: цветокоррекцию, операторскую работу.
Что имеем?
Коллаж: Назар Шешуряк