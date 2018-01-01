Юмориста Притулу снова попросили вести нацотбор на Евровидение-2018

Шутки над участниками и членами жюри национального отбора на Евровидение-2017 в исполнении Сергея Притулы настолько понравились организаторам песенного конкурса, что они решили и в этом году пригласить его в качестве ведущего. Об этом сообщает СТБ.

«Думаю, выбор ведущего ни у кого не вызывает вопросов, – говорит руководитель национального отбора на Евровидение Наталья Франчук. – Сережа – любимец публики и большой профессионал. Наблюдать за тем, как он ведет эфиры и общается с участниками – невероятное удовольствие. Мы рады, что наши отборы снова будут наполнены качественным юмором и фирменной иронией Притулы».

Сам ведущий признается, что по части шуток будет ориентироваться на месте.

Всего запланировано три прямых эфира Национального отбора на Евровидение-2018: 10 и 17 февраля – полуфиналы, 24 февраля – финал. Они пройдут одновременно на телеканалах СТБ и «UA:Перший».

И пока мы в ожидании новой волны юмора Притулы, давайте вспомним, как это было в прошлом году.