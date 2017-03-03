Юлия Санина повздорила с фанаткой

Санину тоже взволновала данная ситуация, поэтому она решила прокомментировать инцидент.

«Ненавижу таких! – пишет Санина. – Охотничков за селфи, цель которых – запечатлеть себя с человеком “из телевизора“ и выложить пост в Instagram. Человек понятия не имеет, какие у меня принципы! Ему пофиг на мою музыку, главное – СЕЛФИ! А в случае отказа – поносить в интернете. Ни грамма совести и уважения к личной жизни публичного человека. Прощай, Лада, моим песнями будет “очень не хватать тебя“!»

Друзья, имейте совесть!