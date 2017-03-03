Юлия Санина повздорила с фанаткой

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина на одном из мероприятий отказалась сделать селфи с поклонницей. Казалось бы, ну что в этом такого? Но не тут-то было! Оскорбленная девушка написала возмущенный отзыв в сети и заявила, что больше не будет слушать группу The Hardkiss.
Санину тоже взволновала данная ситуация, поэтому она решила прокомментировать инцидент.
«Ненавижу таких! – пишет Санина. – Охотничков за селфи, цель которых – запечатлеть себя с человеком “из телевизора“ и выложить пост в Instagram. Человек понятия не имеет, какие у меня принципы! Ему пофиг на мою музыку, главное – СЕЛФИ! А в случае отказа – поносить в интернете. Ни грамма совести и уважения к личной жизни публичного человека. Прощай, Лада, моим песнями будет “очень не хватать тебя“!»
Друзья, имейте совесть!