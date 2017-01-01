Юлия Самойлова выступит в аннексированном Крыму в день открытия Евровидения

В Севастополе на концерте, посвященном 9 Мая, должна выступить российская певица Юлия Самойлова, которой запретили въезд в Украину.
Об этом рассказали заместитель губернатора города Вячеслав Гладков и руководитель Главного управления культуры Севастополя Лариса Дудкина, пишет ТАСС.
По словам крымских «чиновников», они предварительно договорились с Юлией Самойловой. Если ее выступление состоится, то Самойлова будет петь в Крыму в день первого полуфинала Евровидения в Киеве.
Как известно, ранее СБУ запретила Юлии Самойловой въезд в Украину, из-за чего она не сможет принять участие в Евровидении. После этого Россия отказалась от участия в конкурсе, а «Первый канал» сообщил, что не будет его транслировать.
Фото: 24СМИ