Юлия Самойлова выступит в аннексированном Крыму в день открытия Евровидения

Об этом рассказали заместитель губернатора города Вячеслав Гладков и руководитель Главного управления культуры Севастополя Лариса Дудкина, пишет ТАСС.

По словам крымских «чиновников», они предварительно договорились с Юлией Самойловой. Если ее выступление состоится, то Самойлова будет петь в Крыму в день первого полуфинала Евровидения в Киеве.

Как известно, ранее СБУ запретила Юлии Самойловой въезд в Украину, из-за чего она не сможет принять участие в Евровидении. После этого Россия отказалась от участия в конкурсе, а «Первый канал» сообщил, что не будет его транслировать.

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